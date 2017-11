Lansarea Programului național ”Campionii României în școală, liceu și universitate”

Galerie foto Romania are nevoie de o redefinire a valorilor, iar modele pentru campionii de maine sunt sportivii care au obținut performanțe, a afirmat ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, la evenimentul de lansare a Programului Național – Campionii Romaniei in scoală, liceu și universitate. – Am gandit acest proiect, care face parte din programul de guvernare, pentru că avem cu toții responsabilitatea și datoria să dăm incredere generației tinere, campionilor de maine. Mulțumesc campionilor olimpici, mondiali și europeni, sportivilor de performanță, pentru implicare, afirmat ministrul Tineretului și Sportului. Ministrul Marius Dunca a precizat că programul național va fi dezvoltat in peste 2500 de școli, licee și universități, pentru a promova sportul ca expresie a celei mai inalte calități umane. La evenimentul desfășurat la Palatul Victoria au participat aproximativ 40 de sportivi de performanță, implicați in acest proiect. Sunt onorată că fac parte din acest proiect, pe care l-am gandit avandu-mă exemplu. Avem obligația morală să fim alături de Ministerul Tineretului și Sportului și să susținem acest proiect, a afirmat Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică la canotaj. Ivan Patzaichin, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, a subliniat importanța acestui program pentru incurajarea tinerilor să practice sportul, mai ales a celor din zona rurală: – Vă felicit pentru acest proiect. Și eu am avut modele, un puști de 16 ani, am avut 3 campioni mondiali in sat și am zis dacă ei au ieșit campioni de ce să nu ies și eu, am plecat hotarat să ies campion și n-a fost chiar asa de simplu. Sunt fericit că fac parte din acest proiect, am acceptat din prima clipă, am și experiență in acest domeniu. Persoanele interesate de acest program pot accesa www.campioniiromaniei.com, platformă ce prezintă in premieră in Romania o sursă de informare și promovare a sportivilor romani, campioni olimpici, mondiali și europeni. Cei 513 de sportivi care primesc rentă viageră de la statul roman vor ajunge in aproximativ 2.500 de unități școlare din cele 41 de județe și municipiul București. Pentru promovarea acestui program, au fost create și două spoturi publicitare (radio și TV), cu sprijinul Consiliul Național al Audiovizualului. Programul are ca obiectiv creșterea gradului de participare activă și sistematică a copiilor și tinerilor la activități sportive, promovarea valorilor sportului ca mijloc de imbunătățire a stării de sănătate, a condiției fizice și psihice, dezvoltarea comportamentelor sociale și cooptarea marilor sportivi in promovarea beneficiilor sportului.

