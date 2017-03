Chiar daca nu primeste atentia cuvenita, jocul are un rol esential in dezvoltarea copiilor, atat din punct de vedere cognitiv si emotional, cat si fizic. Prin jocuri si jucarii micutii cunosc practic lumea care ii inconjoara si experimenteaza situatii care pot aparea si in viata reala. Desi nu-i acordam mereu importanta pe care o meritam,… The post Jocul: befeniciile si importanta lui in dezvoltarea copilului appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Jocul: befeniciile si importanta lui in dezvoltarea copilului

Comments

comments