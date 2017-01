Starul pop, alaturi de sotul au anuntat fericiti ca au devenit parinti pentru prima data dupa ce sora Regelui muzicii pop a nascut un baietel sanatos pe nume Eissa. Janet Jackson si sotul ei Wissam Al Mana sunt, incepand de marti, 3 ianuarie, parinti, baietelul Eissa fiind primul copil al cuplului. Un reprezentant al vedetei… The post Janet Jackson naste primul sau copil la 50 de ani appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Janet Jackson naste primul sau copil la 50 de ani

Comments

comments