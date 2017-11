Ion Marcel Ciolacu: Se analizează posibilitatea de a modifica legislația, astfel încât reprezentanții instituțiilor finanțatoare internaționale să poată participa la licitațiile pentru atribuirea de contracte în domeniul infrastructurii

Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, au avut astăzi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Cu acest prilej, vicepremierul Ion Marcel Ciolacu a comunicat reprezentanților BERD măsurile concrete pe care Guvernul intenționează să le ia in special pentru transparentizarea sistemului de licitații, dar și in privința unei eventuale modificări a legislației, astfel incat instituțiile finanțatoare internaționale să poată participa la licitațiile pentru atribuirea de proiecte, cu preponderență in domeniul infrastructurii. Romania are proiecte blocate de peste 3-5 ani și a devenit o tradiție a unor companii de a crea aceste blocaje. Avem nevoie de suport tehnic din partea BERD și a Băncii Mondiale. Marea problemă pană acum a fost sistemul de licitație și legislația din această zonă, pe care incercăm să o facem mai fluidă.- , a afirmat viceprim-ministrul Marcel Ciolacu. In ceea ce privește proiectul legii Parteneriatului Public Privat, care se află in prezent la Ministerul Finanțelor, viceprim-ministrul Ion Marcel Ciolacu a precizat că, la sfarșitul săptămanii viitoare, va fi definitivată forma finală și va fi transmisă spre consultare partenerilor internaționali. La randul său, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a solicitat reprezentanților BERD o reevaluare a dobanzilor și a condițiilor de acordare a creditelor pentru Romania. Reprezentanții BERD au exprimat dorința de a continua angajamentele existente in Romania in domeniul pieței de capital și in cel al infrastucturii, dar și de a finanța proiecte in noi sectoare, cum ar fi cel al irigațiilor sau al turismului.

