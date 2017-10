Ion Marcel Ciolacu: "România poate oferi expertiză în materie de securitate cibernetică la nivel european"

Galerie foto Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu a discutat luni, 30 octombrie, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru economie și societate digitală, Mariya Gabriel, despre disponibilitatea Romaniei de a contribui activ la demersurile de consolidare a pieței unice digitale, inclusiv din perspectiva rolului de viitoare deținătoare a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene in primul semestru al anului 2019. La intrevedere au mai participat ministrul comunicațiilor și societății informaționale, Lucian Şova, și ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. – Securitatea cibernetică reprezintă cel mai sensibil domeniu pentru viitorul și competitivitatea economiei și societății digitale europene și pentru funcționarea Pieței Unice Digitale. Susținem procesul de reglementare a mediului online din perspectiva securității cibernetice, cu obiectivul final de ridicare a nivelului de securitate cibernetică a sistemelor și rețelelor informatice europene. Romania a inregistrat progrese remarcabile in domeniul securității informatice și poate oferi expertiză in materie, nivelul de performanță al experților noștri fiind recunoscut pe plan extern- , a declarat Ion Marcel Ciolacu. De asemenea, vicepremierul a subliniat că intărirea rolului Agenției Europene pentru Securitatea Informațiilor și a Rețelelor este necesară. – In vederea cristalizării unei abordări comune in această problematică, sunt planificate pentru perioada următoare intalniri ale Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică, organism insărcinat cu stabilirea liniilor directoare in domeniul securității cibernetice in Romania- , a explicat Ciolacu.

