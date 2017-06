Întrevederea premierului Sorin Grindeanu cu comisarul european pentru concurență, Margrethe Vestager

Galerie foto *** COMUNICAT DE PRESĂ Intrevederea premierului Sorin Grindeanu cu comisarul european pentru concurență, Margrethe Vestager Premierul Sorin Grindeanu a subliniat intreaga disponibilitate a Guvernului de a aprofunda dialogul cu Comisia Europeană, inclusiv pe teme privind mediul concurențial, cu prilejul intrevederii pe care a avut-o astăzi, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru concurență, Margrethe Vestager. Chiar in ultima perioadă am avut prilejul de a aprofunda acest dialog, in cadrul intrevederilor avute, la București, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans. Considerăm important acest dialog, mai ales in perspectiva preluării in 2019 de către Romania a președinției Consiliului UE, a declarat prim-ministrul Sorin Grindeanu. Șeful Executivului a salutat inițiativa Comisiei Europene de modernizare a modului de acordare a ajutorului de sta, dar și propunerea de directivă referitoare la intărirea rolului, independenței și capacității autorităților naționale de concurență de a acționa și de a implementa normele europene in materie de concurență. La randul său, comisarul european Margrethe Vestager a apreciat eforturile intreprinse de autoritățile romane pe linia imbunătățirii mediului concurențial din Romania și a exprimat intreaga deschidere a Comisiei Europene de a colabora cu Guvernul in această direcție. Tot astăzi, la Palatul Victoria, comisarul european pentru concurență, Margrethe Vestager, a avut o intalnire separată cu ministrul Economiei, Mihai Tudose, ministrul Energiei, Toma Petcu, precum și cu oficiali din ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale și din Ministerul Transporturilor. La intalniri a fost prezent și președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

