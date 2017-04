Întrevederea premierului Sorin Grindeanu cu ambasadorul Republicii Libaneze

Galerie Foto Premierul Sorin Grindeanu l-a primit astăzi, pe ambasadorul Republicii Libaneze, Excelența Sa Doamna Rana Mokaddem, intr-o vizită de curtoazie, la Palatul Victoria. In cadrul intrevederii au fost trecute in revistă evoluțiile relațiilor bilaterale dintre Romania și Republica Libaneză. In acest context, șeful Executivului și-a exprimat interesul pentru diversificarea domeniilor de cooperare, precum și pentru intensificarea contactelor la nivelul mediului de afaceri din cele două țări. Libanul este unul din principalii parteneri comerciali ai Romaniei, din Orientul Mijlociu.

