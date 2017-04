Întrevederea premierului Sorin Grindeanu cu ambasadorul Confederației Elvețiene

Galerie foto Premierul Sorin Grindeanu l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Confederației Elvețiene in Romania, Excelența Sa Urs Herren intr-o vizită de curtoazie, la Palatul Victoria. Intrevederea a oferit prilejul unei evaluări a stadiului relațiilor bilaterale, ambele părți fiind de acord că cele două state se bucură, in acest moment, de o relație bilaterală foarte bună. Premierul Romaniei a apreciat, in mod deosebit, sprijinul acordat de către Confederația Elvețiană prin Contribuția financiară elvețiană, instrument prin intermediul căruia sunt finanțate proiecte in domeniile infrastructurii, mediului, securității și dezvoltării umane și sociale. Intrevederea a prilejuit, de asemenea, un schimb de opinii asupra temelor de actualitate ale agendei europene și internaționale.

