Întrevederea premierului Mihai Tudose cu ambasadorul Spaniei la București, Ramiro Fernández Bachiller

Intensificarea cooperării economice și organizarea primei reuniuni interguvernamentale Romania-Spania, pe agenda intrevederii dintre premierul Mihai Tudose și ambasadorul Spaniei la București, Ramiro Fernandez Bachiller Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat astăzi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Spaniei la București, Ramiro Fernandez Bachiller, despre perspectivele de intensificare a relațiilor bilaterale, indeosebi in plan economic, precum și despre organizarea cat mai curand unei prime reuniuni interguvernamentale Romania-Spania. Relația foarte stransă de prietenie dintre Romania și Spania și evoluția pozitivă din ultimii ani a schimburilor comerciale bilaterale reprezintă o bază foarte solidă pentru a dezvolta mai departe cooperarea economică dintre țările noastre, in interesul ambelor părți, avand in vedere și comunitatea numeroasă de romani din Spania, a declarat șeful Executivului. Premierul Mihai Tudose și ambasadorul Spaniei la București, Ramiro Fernandez Bachiller, au evocat posibilitatea organizării unei reuniuni interguvernamentale, cel mai tarziu anul viitor. Agenda reuniunii ar urma să includă mai multe domenii de interes precum cooperarea economică, in domeniul infrastructurii de transport, agricultură, turism, problematica socială, dar și teme majore ale agendei internaționale și europene. In ceea ce privește dezvoltarea cooperării economice bilaterale, ambasadorul Spaniei la București, Ramiro Fernandez Bachiller, a declarat că Romania reprezintă o piață importantă pentru investitorii spanioli, mai mare decat cea din Argentina, Coreea de Sud, Rusia sau Canada și comparabilă cu piața japoneză sau cea braziliană. La ora actuală, in Romania iși desfășoară activitatea mai mult de 6.000 de firme cu capital spaniol, in domeniul bancar, turism și infrastructură, nivelul investițiilor spaniole in Romania fiind mai mare decat cel al investițiilor provenind din din Marea Britanie și SUA. O parte a discuției purtate astăzi la Palatul Victoria a vizat și aspecte ce țin de cooperarea sectorială, in domeniul afacerilor interne. Referitor la temele de interes comun de pe agenda internațională și cea europeană, premierul Mihai Tudose și ambasadorul Spaniei, au discutat despre posibilitatea coordonării agendelor in dosarele majore de interes european, in perspectiva primului mandat al Romaniei la președinția Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019. Diplomatul spaniol a exprimat sprijinul țării sale pentru intrarea Romaniei in Spațiul Schengen și candidatura la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. De asemenea, ambasadorul Spaniei la București, Ramiro Fernandez Bachiller, a avut cuvinte de apreciere la adresa comunității de romani din Spania, cea mai mare comunitate de străini din Spania (peste 1 milion de persoane). Aceștia s-au integrat foarte bine și au o contribuție foarte importantă pentru economia spaniolă, iar acest lucru s-a simțit mai ales in perioada de criză din anii trecuți, a declarat diplomatul spaniol.

