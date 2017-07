Întrevederea premierului Mihai Tudose cu ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, Xu Feihong

Galerie foto Premierul Mihai Tudose a analizat cu ambasadorul R.P. Chineze in Romania, Xu Feihong, perspectivele de dezvoltare a cooperării bilaterale in plan economic Premierul Mihai Tudose l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Xu Feihong, intrevederea fiind axată pe proiecte de interes comun in plan economic și perspectivele de concretizare a colaborării pe aceste proiecte. Avem in vedere proiecte importante in domeniul infrastructurii feroviare și rutiere pentru care și-au manifestat interesul companii mari din China, dar așteptăm ca și firmele mici să investească și să producă in Romania, pentru piața europeană, a declarat șeful Executivului. Un prim proiect evocat in cursul intrevederii este construcția unui pod suspendat peste Dunăre, la Brăila, cuprins in Master Planul General de Transport al Romaniei și pentru care a fost lansat deja anunţul de licitaţie. Premierul Mihai Tudose a menționat, de asemenea, proiecte de infrastructură de interes regional cum ar fi construcția unei autostrăzi București-Sofia sau construcția unei rețele de transport feroviar de mare viteză, pe pernă magnetică, dezvoltată in comun de Romania, Bulgaria, Serbia și, eventual, Grecia, după modelul celor deja funcționale in China. Sunt proiecte care pot beneficia de finanţări europene și care pot fi dezvoltate in regim de parteneriat-public privat, pentru care Romania poate beneficia de expertiza marilor companii de construcții chineze. Ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Xu Feihong, a transmis premierului Mihai Tudose interesul investitorilor chinezi pentru Romania și deschiderea autorităților din China pentru dezvoltarea cooperării economice bilaterale. Cele două delegații au stabilit să analizeze in comun, incepand din această săptămană, proiectele care oferă perspective de cooperare bilaterală. Alte oportunități de cooperare economică la nivel bilateral, dar și regional vor putea fi identificate și cu prilejul reuniunii șefilor de guverne din China și Europa Centrală și de Est care va avea loc in toamna acestui an, la Budapesta.

