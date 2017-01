Întâlniri de lucru ale premierului Sorin Mihai Grindeanu cu miniștri

Premierul Sorin Mihai Grindeanu a avut astăzi intalniri de lucru cu ministrul Sănătății, Florian-Dorel Bodog, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Florin Nicolae Jianu, ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre și ministrul Economiei, Alexandru Petrescu. Aceste intalniri au avut in vedere evaluarea, pe fiecare minister, a modului in care vor fi implementate măsurile cuprinse in Programul de Guvernare.

