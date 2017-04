Întâlnirea premierului Sorin Grindeanu cu ministrul Sănătății, Florin Bodog, pe tema situației vaccinurilor

Galerie foto Declarații de presă susținute de ministrul Sănătății, Florin Bodog [Check against delivery] Florin Bodog: După cum știți, in ultimele trei zile am avut intalniri legate de problema crizei de vaccinuri, atat cu reprezentanții producătorilor şi importatorilor de medicamente, specific producătorii și importatorii de vaccinuri, cat şi cu producătorii romani de generice, dar şi cu importatorii romani de generice. Iar in cursul zilei de astăzi, impreună cu primul-ministru, am avut o intalnire cu stafful tehnic atat al Ministerului Sănătăţii, cat şi al Institutului Naţional de Sănătate Publică şi al Agenţiei Naţionale a Medicamentului, incercand să creionăm cele mai bune soluţii pentru a rezolva această problemă, care trenează de caţiva ani, spun eu, in sistemul sanitar romanesc. Datorită faptului că producătorii, importatorii de medicamente au solicitat să existe o predictibilitate in ceea ce priveşte cantitatea de vaccin şi modul in care vor fi achiziţionate acestea, am identificat cateva soluţii, impreună cu domnul prim-ministru, pe care vom incerca să le punem in operă, unele dintre ele chiar in legea vaccinării, care in momentul de faţă este in transparenţă decizională, şi anume: am convenit că vom constitui un sistem de management integrat, care va cuprinde atat stabilirea cantităţilor, cat şi achizionarea vaccinurior şi, in acelaşi timp, urmărirea vaccinării la nivel naţional. Deci, pe langă grupurile tehnice de lucru, grupurile tehnice de vaccinare, care sunt la nivel naţional şi la nivelul judeţelor, va exista această structură, care se va numi structură integrată de management al vaccinării. In acelaşi timp vom face modificări legislative, vom propune modificări legislative cu privire la procedura de achiziţie pentru vaccin, in aşa fel incat să avem achiziţii multianuale. De ce? Pentru că toţi reprezentanţii industriei au spus, unanim, că işi doresc să aibă predictibilitate, orecum de inţeles, pentru că vaccinul nu este un produs care se fabrică de pe o zi pe alta, unele proceduri de fabricaţie putand atinge chiar şi 30 de luni. Pentru aceasta vom defini un plan multianual de achiziţii şi vom evita, in acest fel, achiziţionarea vaccinurilor prin proceduri de urgenţă. Practic, ceea ce s-a intamplat in ultima perioadă a fost o situaţie de excepţie, şi datorită epidemiei de rujeolă, dar şi datorită faptului că pe stoc nu au existat vaccinuri la Ministerul Sănătăţii şi la Direcţia de Sănătate Publică, motiv pentru care am făcut foarte multe proceduri de achiziţii de urgenţă. Incercăm să evităm acest lucru şi să avem predictibilitate, să avem vaccin pe piaţă la orice moment. Vă mulţumesc şi vă stau la dispoziţie pentru intrebări. Reporter: Aş vrea să vă intreb, referitor la acele vaccinuri care lipseau, hexavalentul, cel pentru rujeolă, inţeleg că unele nu sunt sau in anumite zone din ţară ele deja s-au terminat. Care este situaţia? Florian Bodog: A sosit in două tranşe vaccinul hexavalent şi a fost distribuit in ţară. Vaccinul tetravalent, la fel. Probabil că incă nu au ajuns chiar in toate judeţele, dar, in principiu, eu am semnat deja ordinul de distribuire in ţară. Şi urmează să mai sosească cantităţi. Deci, practic, se vor asigura toate cantităţile necesare la nivel naţional. In ceea ce priveşte rujeolicul, aveţi dreptate, pentru că pentru acest vaccin procedura s-a incheiat doar la inceputul acestei săptămani. Aşa cum am afirmat public, am fost asigurat că la inceputul lunii următoare, adică săptămana viitoare, in primele zece zile din luna mai acest vaccin va intra in ţară. De asemenea, am identificat un număr de 10.000 de doze care există deja in ţară şi care, mă rog, urmau să plece la export intracomunitar. Aceste doze sunt blocate şi am declanşat o procedură pentru a le achiziţiona. Acestea probabil că vor ajunge primele. Reporter: Aş vrea să vă mai intreb referitor la cel pentru hepatita B, spuneaţi dvs. că Norvegia s-a oferit să ne ajute cu cateva mii de doze. Ce s-a mai intamplat? Florian Bodog: Pentru aceste doze, ştiţi că, nefiind pus pe piaţă in Romania, acest vaccin urmează un traseu de autorizare. In momentul de faţă, datorită faptului că diferă, este o problemă legată de concentraţia acestui vaccin faţă de ceea ce se utilizează pe piaţa romanească, această documentaţie este trimisă la Institutul Naţional de Sănătate Publică, pentru a da un punct de vedere in ceea ce priveşte utilizarea sau neutilizarea lui pe piaţa romanească pentru copiii romani. Reporter: Aţi discutat cumva cu dl premier şi cum ii veţi informa pe cetăţeni, ţinand cont că medicii sunt deja prinşi cu fel şi fel de probleme medicale? Adică, veţi face vreo campanie, să ajungă informaţiile cat mai aproape de ei? Florian Bodog: Da. In legea vaccinării sunt prevăzute şi aceste lucruri legate de informarea atat a părinţilor, cat şi a pacienţilor, acolo unde este cazul, dar a părinţilor in primul rand, pentru că in momentul de faţă in Romania se face cu prioritate vaccinarea copiilor. Reporter: Aş mai avea o intrebare, dacă imi permiteţi, colegii mei de la Televiziunea Romană v-au mai intrebat, dacă aţi primit cumva vreo informare din partea Spitalului Universitar cu privire la motivul pentru care 11 săli nu sunt incă folosite? Florian Bodog: Da. Am răspuns şi ieri acestei intrebări şi răspund şi azi din nou, există un număr de săli, nu ştiu dacă 11, un număr de săli de operaţie care au fost reabilitate in cadrul unui proiect, nu am toate detaliile, ceea ce ştiu este că aceste săli nu au dotarea necesară pentru a incepe să funcţioneze. Am solicitat managerei să imi transmită in scris un punct de vedere, dar in acelaşi timp am trimis acolo directorul de la Banca Mondială din Ministerul Sănătăţii, pentru a vedea care sunt echipamentele care sunt necesare şi in ce măsură, din economiile pe care le facem la achiziţii de la Banca Mondială, putem să suplinim echipamentul de care este nevoie acolo. Reporter: Vroiam să vă intreb, nu am inţeles exact, sistemul acela, structura nouă, cand va intra, practic, in funcțiune. Florian Bodog: Practic, la momentul de faţă există o unitate de management pentru vaccin, există o comisie naţională de vaccinologie, insă responsabilităţile sunt impărţite intre Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţia de specialitate din minister şi direcţia de achiziţii. In momentul in care legea vaccinării va intra in vigoare, practic, noi introducem, ca şi amendament in această lege, după ce iese din transparenţă decizională, această unitate de management, pe care o vom defini exact, cu atribuţii, in lege. Reporter: Astăzi aţi luat şi o decizie in ceea ce priveşte managementul de la Spitalul Pantelimon. Ne puteţi spune cand veţi numi un nou manager şi dacă veţi mai face şi alte demiteri? Florian Bodog: Decizia am luat-o ieri, aşa cum am declarat ieri, in raportul pe care l-am primit de la Direcţia de Sănătate Publică mi-au fost semnalate şi unele probleme legate de management. Deci, după părerea mea, toată echipa de la Spitalul Pantelimon trebuie demisă. A fost atributul meu ca ministru să demit managerul, l-am demis. Iar in cursul zilei de astăzi sper că voi lua o decizie. Am avut deja discuţii cu doi sau trei potenţiali candidaţi pentru Spitalul Pantelimon. Nu vreau să vă ascund faptul că am fost refuzat. Mă rog, după o gandire de 24 de ore, una dintre doamne mi-a spus că nu a dormit toată noaptea urmare a propunerii pe care i-am făcut-o, insă am fost refuzat. Dar astăzi voi lua o decizie. La fel, probabil că, anticipez următoarea intrebare a dvs., astăzi voi semna şi ordinul de numire a noului manager de la Cantacuzino. Vă mulţumesc frumos. Vă doresc o zi frumoasă!

Comments

comments