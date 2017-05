Întâlnirea premierului Sorin Grindeanu cu dl. Saalem Abdullah Al-Jubouri, președintele Consiliului Reprezentanților din Republica Irak

Galerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Premierul Sorin Grindeanu a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație condusă de Saalem Abdullah Al-Jubouri, președintele Consiliului Reprezentanților din Republica Irak, care efectuează o vizită in Romania. Agenda discuțiilor s-a axat pe posibilitățile de diversificare a cooperării romano-irakiene și, in perspectivă, de participare a Romaniei la reconstrucția economică a Irakului. Romania este interesată in dezvoltarea cooperării bilaterale, inclusiv in plan economic, ținand cont că relațiile economice bilaterale și schimburile comerciale nu au atins incă intregul potențial. Organizarea celei de-a 14-a reuniuni a Comitetului Economic Bilateral va contribui semnificativ la impulsionarea și recalibrarea relațiilor dintre cele două țări, a declarat premierul Sorin Grindeanu. Șeful Executivului a evidențiat totodată disponibilitatea Romaniei de a sprijini eforturile irakiene de reconstrucție și continuarea reformelor și de a oferi expertiză in acest sens. Președintele Consiliului Reprezentanților din Republica Irak, Saalem Abdullah Al-Jubouri, și ceilalți oficiali din delegația parlamentară irakiană au exprimat, la randul lor, interesul reciproc pentru dezvoltarea cooperării economice bilaterale. Actualmente există in Irak zone sigure, unde firmele romanești pot găsi oportunități de afaceri, au menționat oficialii irakieni, fiind evidențiate in acest context posibilități de cooperare in domeniul transporturilor, educație, sănătate și industria petrolieră. Președintele Consiliului Reprezentanților din Republica Irak, Saalem Abdullah Al-Jubouri, a mulțumit totodată Romaniei pentru contribuția adusă la combaterea terorismului in Irak, din poziția de membru al Coaliției internaționale anti-ISIL/Daesh.

Comments

comments