Întâlnirea premierului Sorin Grindeanu cu Carmen Dan, Ministrul Afacerilor Interne, Florian Bodog, Ministrul Sănătății, și Raed Arafat, secretar de stat în cadrul MAI

Galerie foto Declarații de presă ale premierului Sorin Grindeanu [Check against delivery] Sorin Grindeanu: /…/ doar pe tema legată de discuția pe care am avut-o cu cei doi miniștri, cu doamna Carmen Dan, cu domnul Bodog şi cu domnul Raed Arafat. In primul rand, plecăm cu toţii de la următoarea situație: necesitatea de a avea ambulanţe. Cu acest lucru, toată lumea este de acord, avem un parc invechit, un parc care trebuie să fie schimbat. Că beneficiarii, intr-un final, sunt cele două entităţi: Ministerul Sănătății şi IGSU – toată lumea ştie la fel. Pe mine, ca prim-ministru, mă interesează să rezolvăm această problemă, dincolo de anumite sincope care n-au fost doar acum in ultimul timp, ci sincopele au fost şi in perioada altor guverne. Am găsit la colegii mei deschidere in a rezolva aceste lucruri şi asta este extrem de important. Cei trei colegi au fost de acord ca toată lumea să lucreze impreună, pentru deblocarea situaţiei şi noi spunem că am găsit soluţia, iar soluţia este una benefică pentru toată lumea, astfel incat timpul alocat pentru aceste licitaţii să fie cel mai scurt, comparabil cu timpul care ar fi fost dacă s-ar fi ţinut licitaţiile in altă parte, la IGSU, sau la Ministerul Sănătăţii, iar acesta este iarăşi un lucru important. Am avut alături de noi şi pe directorul ANAP, care ne-a prezentat toate aceste termene, in cat de scurt timp se pot ţine aceste licitaţii şi aşa mai departe. Bun. Deci, concluzia este următoarea. Toată lumea lucrează intr-o echipă, o echipă care ca primă sarcină va avea organizarea acestei licitaţii pentru achiziţia de ambulanţe, că vorbim de ambulanţe de tip B, C, A 1, A 2 – toate aceste lucruri se fac intr-o singură licitaţie care este coordonată de Secretariatul General al Guvernului şi unde vor fi reprezentanţi de la IGSU, de la Ministerul Sănătăţii şi de la DSU. Şi de la SGG, bineinţeles! Astăzi, se lucrează la acest… se va lucra la acest protocol comun intre SGG, Ministerul de Interne, prin IGSU, Ministerul Sănătăţii, lucrurile se deblochează, astfel incat intr-un timp, aşa cum spuneam, relativ scurt, să putem să avem acest acord cadru, să avem licitaţia pornită şi intr-un final, să ajungem să achiziţionăm ambulanţe. Pe scurt, despre asta este vorba. Reporter: Cand am putea avea primele ambulanţe, cumpărate după noua procedură? Sorin Grindeanu: In primul rand, trebuie să pornim toate lucrurile pe care eu le-am anunțat. In al doilea rand, aşa cum vă spuneam şi in urmă cu două săptămani, unul din punctele pentru care merg la Ministerul Finanţelor e de a găsi finanţare pentru achiziția ambulanțelor. Odată cu rectificare bugetară vom găsi şi se vor găsi sursele de finanțare, doar că pentru noi este extrem de important ca acest acord cadru şi licitația să fie ţinută pană atunci. Legea permite, nu se intamplă nimic nou, nu e o premieră, iar procedurile pot fi ţinute, şi asta ne interesează, pană la rectificare. Reporter: Domnule premier, se vor face, așadar, noi licitații pentru ambulanțe? Sorin Grindeanu: Cred că asta am spus, va fi un acord-cadru, un caiet de sarcini la care vor lucra specialiști de la Ministerul de Interne, IGSU, DSU şi de la Ministerul Sănătății, plus cei care sunt … vor fi responsabili de la Secretariatul General al Guvernului. Toată această echipă comună va lucra in coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Reporter: Care este numărul de ambulanțe care va fi achiziționat? Aţi stabilit acum sau /…/? Sorin Grindeanu: Haideți… Va fi acest acord-cadru… Raed Arafat: /…/ Sorin Grindeanu: … şi pe mine mă interesează, așa cum spuneam, să găsim şi sursele de finanțare, fiindcă altfel, tot acest așa-zis scandal, pentru că astăzi lumea a fost cat se poate de constructivă in a găsi soluții, tot acest scandal nu-şi are rostul. Adică, se vinde blana ursului din pădure. Vă spun, cu toată hotărarea şi deschiderea că unul din… aşa cum v-am spus şi mai devreme, unul din punctele pe care il voi atinge la discuția de la Ministerul Finanțelor este şi găsirea acestor surse de finanțare, astfel incat să incepem, fiindcă tot aşa… să incepem să achiziționăm ambulanțe… toată lumea e de acord că e nevoie de schimbarea acestui parc. Vă mulțumesc!

