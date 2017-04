Întâlnirea premierului Sorin Grindeanu cu ambasadorul Germaniei

Galerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Premierul Sorin Grindeanu l-a primit astăzi, pe ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Excelența Sa Meier-Klodt, intr-o vizită de curtoazie, la Palatul Victoria. Tema centrală a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterală dintre Romania și Republica Federală Germania, in contextul in care, la data de 31 ianuarie 2017, s-au implinit 50 de ani de relaţii diplomatice romano-germane, bazate pe un parteneriat de incredere și bună colaborare. Premierul Sorin Grindeanu și-a exprimat convingerea că Romania și Germania vor continua buna colaborare in domeniile politic, economic și vor aprofunda schimbul cultural și educațional. Cord Meier-Klodt este şeful misiunii Republicii Federale Germania in Romania din 9 ianuarie 2017.

Comments

comments