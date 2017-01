Întâlnirea premierului și ministrului Finanțelor Publice cu președintele României

Premierul Sorin Grindeanu și ministrul Finanțelor Publice, Viorel Ștefan, au prezentat astăzi președintelui Romaniei, Klaus Werner Iohannis, in cadrul intalnirii de lucru de la Cotroceni, datele furnizate de Comisia Națională de Prognoză care stau la baza elaborării proiectului de buget pentru anul 2017. – Abordăm cu maximă responsabilitate construcția bugetului pentru 2017, cu obiectivul principal de a pune in aplicare măsurile asumate in Programul de Guvernare, in condițiile incadrării in limita deficitului bugetar de 3% din Produsul Intern Brut. De asemenea, avem in vedere măsuri care să susțină continuarea ritmului de creștere economică, astfel incat dezvoltarea economiei să fie resimțită in mod concret de oameni, consideră șeful Executivului. Premierul a precizat, totodată, că la elaborarea bugetului pentru anul acesta o prioritate a Guvernului este să asigure Armatei 2% din PIB, conform angajamentelor asumate de Romania in relațiile cu NATO.

