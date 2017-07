Întâlnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentanții Dacia Renault

Galerie foto Premierul Mihai Tudose a discutat cu reprezentanții Dacia Renault despre dezvoltarea investițiilor in industria auto Prim-ministrul Mihai Tudose a analizat astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Dacia Renault (Groupe Renault Romania) perspectivele de dezvoltare a investițiilor in industria auto din Romania. Șeful Executivului a subliniat potențialul Romaniei de a atrage investiții străine și a prezentat cateva dintre măsurile pe care Guvernul le-a luat sau le are in vedere, legate de infrastructura rutieră, necesare in primul rand pentru Romania, nu doar pentru investitori. Un exemplu menționat in acest sens de premierul Mihai Tudose a fost finalizarea autostrăzii Pitești-Sibiu. Avem tot interesul ca această autostradă să se concretizeze cat mai repede și am deblocat deja niște lucruri, a declarat prim-ministrul Mihai Tudose, amintind faptul că documentația pentru două dintre secțiunile autostrăzii a fost inregistrată in sistemul electronic de achiziții publice (SEAP). Alte subiecte abordate au fost legate de stimularea innoirii parcului de vehicule inscrise in circulație și a activităților de excelență, cercetare și inovare in industria auto, in condițiile in care Renault Romania are toate diviziile de business specifice industriei automotive. Romania este o țară foarte importantă pentru Renault, iar Dacia este o marcă foarte importantă pentru Grupul Renault Romania și vrem ca povestea de succes și colaborarea noastră să continue, a declarat Yves Caracatzanis, președinte director general al Grupului Renault Romania. Din 1999 pană in prezent, Renault a investit in Romania 2,5 mld. de euro și a creat circa 16.700 locuri de muncă. ***

