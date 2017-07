Întâlnirea premierului Mihai Tudose cu ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell

Galerie foto Negocierile pentru Brexit și dezvoltarea relațiilor economice bilaterale, aflate pe agenda discuțiilor dintre premierul Tudose și ambasadorul Brummell Premierul Mihai Tudose a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell, in cadrul căreia au fost punctate mai multe teme de interes pentru ambele părți și a fost stabilit un mecanism de lucru direct și practic. In contextul Brexit, prim-ministrul Mihai Tudose a subliniat că Executivul iși dorește să lucreze indeaproape cu Marea Britanie, astfel incat drepturile romanilor care studiază, muncesc și trăiesc in Regat să fie respectate și protejate, iar relațiile economice bilaterale să se ridice la nivelul colaborării politice excelente dintre cele două state. – Marea Britanie este și va rămane un partener și prieten al Romaniei. Am incredere că vom lucra foarte aplicat pentru ca romanii din Regatul Unit să nu fie afectați de Brexit. In același timp, Romania oferă un mediu de afaceri stabil, prietenos, facilități fiscale pentru investitori, deci avem toate premisele pentru dezvoltarea relațiilor economice, a afirmat șeful Executivului. Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, i-a inmanat premierului Tudose o scrisoare de felicitare, din partea omologului său britanic, Theresa May. Diplomatul britanic a subliniat că este important ca negocierile pentru Brexit să aibă rezultate pozitive atat pentru Marea Britanie, cat și pentru Uniunea Europeană, și a apreciat contribuția comunității de romani pentru societatea britanică. – Romanii care lucrează, studiază și trăiesc in Marea Britanie sunt bineveniți. In Regatul Unit ajung cei mai buni studenți romani, lucrează medici și ingineri foarte buni, care au un aport important la economia noastră, a afirmat ambasadorul Paul Brummell. Diplomatul britanic a accentuat interesul pentru incurajarea investițiilor și a schimburilor comerciale bilaterale, remarcand faptul că investițiile britanice s-au concentrat mai mult in București, deși există potențial de dezvoltare și in restul țării. In acest context, oficialul britanic a amintit că au fost constituite filiale ale Camerei de Comerț Romano-Britanice in Cluj și Timișoara, fapt ce va oferi o nouă dinamică a relațiilor economice. Un alt subiect al discuției s-a referit la candidatura Romaniei pentru statutul de membru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Premierul Mihai Tudose a solicitat sprijinul Marii Britanii pentru susținerea candidaturii Romaniei, avand in vedere rolul său important in cadrul acestei organizații internaționale.

