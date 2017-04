Încep înscrierile la Programul Oficial de Internship al Guvernului României

Tinerii interesaţi de o carieră in administraţia publică centrală se pot inscrie, incepand de astăzi, la Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei. Programul este destinat tinerilor romani cu varsta maximă de 25 de ani, studenţi sau recent absolvenţi ai unei universităţi din Romania ori din afara ţării. Formularul de inscriere este disponibil la adresa http://internship.gov.ro/profil şi va putea fi accesat pană la data de 9 mai 2017, ora 23:59. Ediţia aniversară a Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei, ediţia a V-a, se va desfăşura in intervalul 17 iulie – 18 septembrie şi pune la dispoziţia tinerilor interesaţi 100 de poziţii de intern in peste 75 de domenii de studii. Participanţii la Program vor beneficia de o bursă in cuantum de 1.000 RON/lună pentru amortizarea costurilor de subzistență in cele două luni ale stagiului, in condiţiile in care vor lua parte la activităţile comune sau specifice instituţiei-gazdă cel puţin 6 ore/zi. Anul acesta, la cea de-a cincea ediţie a Programului de Internship s-au alăturat Guvernului Romaniei alte 51 de instituţii-gazdă. De asemenea, datorită succesului inregistrat in edițiile anterioare, Guvernul va oferi expertiză in organizarea programelor de internship, inclusiv in administraţia publică locală. Astfel mai mulţi tineri se vor putea implica in activitățile administrației publice, inclusiv la nivel local, extinzandu-şi oportunităţile de carieră. Ca parte a angajamentelor cuprinse in Programul de guvernare 2017-2020, in cadrul punctului 6, respectiv a punctului 15 ale capitolului Politici in domeniul educaţiei din Programul de Guvernare 2017-2020, – dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate/internship ca măsură pentru crearea de cetăţeni activi pe piaţa muncii, şi – valorificarea potenţialului absolvenţilor de invăţămant superior şi cercetătorilor din diaspora, Guvernul Romaniei va sprijini prin Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Tineretului şi Sportului procesul de reglementare a organizării şi desfăşurării programelor de internship in Romania. Calendarul de organizare şi desfăşurare a ediţiei 2017 a Programului de Internship este structurat astfel: 24 aprilie – 9 mai: depunerea candidaturilor online 9 mai – 28 mai: evaluarea candidaturilor online 29 mai – 18 iunie – interviuri online 26 iunie: anunţarea rezultatelor 17 iulie: deschiderea Programului de Internship; 18 septembrie: inchiderea Programului de Internship. Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei a debutat in anul 2013 cu 25 de interni care au parcurs acest Program la nivelul structurilor din Palatul Victoria. In anii următori, Programul a fost extins succesiv la nivelul ministerelor și instituțiilor subordonate, astfel incat, aflat in pragul celei de-a cincea ediţii, in randul absolvenţilor Programului InternshipGovRo se numără 684 de tineri.

