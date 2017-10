Guvernul sprijină reîntoarcerea românilor din diaspora în țară

Galerie foto Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții proiectului RePatriot, care are ca obiectiv intoarcerea romanilor in țară, prin intermediul antreprenoriatului. In cadrul intalnirii, reprezentanții Repatriot au cerut politici publice și un cadru legislativ favorabil pentru antreprenorii romani din străinătate, arătand că, 57% dintre romanii din diaspora doresc să se intoarcă in țară, conform unui studiu realizat in diaspora. Premierul Mihai Tudose a arătat că guvernul va sprijini eforturile făcute pentru atragerea romanilor din diaspora in țară precizand că intoarcerea lor ar fi un real progres și că sprijinul guvernamental de care este nevoie pentru ca acest deziderat să devină realitate nu trebuie să depindă de apartenența politică.- Misiunea noastra este aceea de a ne asigura că, indiferent de culoarea politică a celor aflați la masa discuțiilor, lucrurile se intamplă, a spus prim-ministrul Mihai Tudose. Guvernul Romaniei iși dorește să asigure toate condițiile pentru sprijinirea reintoarcerii romanilor din diaspora și integrării lor in Romania, respectiv in mediul antreprenorial romanesc, și este interesat să creeze un cadru legislativ adaptat nevoilor lor actuale. In acest sens, s-a agreat menținerea dialogului dintre reprezentanții diasporei și Aparatul de lucru al prim-ministrului pe marginea inițiativelor aflate in lucru și a oricăror alte idei și proiecte sustenabile pentru crearea de punți de legătură intre romanii din diaspora și romanii din țară. La nivel legislativ, in Parlament, există trei proiecte de lege care au scopul de a imbunătăți condițiile pentru romanii din diaspora: un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/ 2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității romanilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și un alt proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare romaneşti in străinătate. La discuții au mai participat, din partea Guvernului Romaniei, secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc, și consilierii de stat Florin Vodiță, Felix Rache și Ramona Lohan. Din delegația reprezentanților proiectului RePatriot au făcut parte Felix Pătrășcanu, lider proiect RePatriot, Manging Partner Fan Courier; Alexandra Bădicioiu, project manager RePatriot; Simina Cristea Bossennec – Head of Financial Crime Compliance Operations la HSBC Private Bank Monaco; Cristian Anastasiu, Managing Director, Chapman Mergers and Acquisitions; Mircea Divricean, Consul Onorific al Romaniei in SUA, Utah și Președinte și Director Executiv Kostopulos Dream Foundation și Michael Divricean, Chief Operation Officer Kostopulos Dream Foundation, Președinte Asociația Romanilor din Utah.

