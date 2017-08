Guvernul și UNICEF vor colabora pentru extinderea parteneriatului în beneficiul copiilor vulnerabili

Prim-ministrul Mihai Tudose a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intalnire cu noul reprezentant al UNICEF in Romania, Pieter Bult, care a prezentat obiectivele și prioritățile mandatului său, avand in vedere continuarea proiectelor incluse in programul de țară UNICEF-Romania pentru perioada 2018-2022. Șeful Executivului a subliniat importanța parteneriatului dintre Guvernul Romaniei și UNICEF. – Mă bucur să vă avem ca partener. Este foarte important pentru noi să ne bazăm pe colaborarea cu dumneavoastră, să lucrăm impreună pentru a găsi soluții pentru copiii aflați in situații vulnerabile, să imbunătățim accesul copiilor la servicii de calitate in invățămant, sănătate, asistență socială, dar și pentru a preveni și combate toate formele de violență, a spus premierul Mihai Tudose. Prim-ministrul și reprezentantul UNICEF au stabilit să colaboreze in problema epidemiei de rujeolă, Pieter Bult precizand că organizația susține eforturile autorităților romane, prin derularea de campanii de informare și conștientizare asupra rujeolei și programe educaționale de sănătate publică. Reprezentantul UNICEF a subliniat continuarea sprijinului pentru soluționarea unor probleme specifice protecției copilului potrivit priorităților naționale, precum și intenția UNICEF de a valorifica experiența instituțiilor romane in gestionarea problematicii drepturilor copilului, prin facilitarea transferului de expertiză către alte țări. Prim-ministrul Mihai Tudose și reprezentantul UNICEF in Romania, Pieter Bult, au convenit să aibă intalniri lunare pentru a identifica soluțiile aferente problemelor in ceea ce privește situația copiilor și protecția drepturilor acestora. La intalnirea de astăzi au participat, de asemenea, Despina Andrei, manager de comunicare și strangere de fonduri UNICEF in Romania, și consilierul de stat Felix Rache. ***

