Guvernul României condamnă atacul armat de la Ankara

Guvernul Romaniei condamnă in termenii cei mai fermi atacul armat din 19 decembrie 2016, de la Ankara, soldat cu decesul ambasadorului Federației Ruse in Republica Turcia, Andrey Karlov. – Asemenea acte barbare indreptate impotriva unor reprezentanți diplomatici nu au nici o justificare și trebuie combătute cu orice preţ, iar vinovaţii trebuie să fie pedepsiți, consideră premierul Dacian Cioloș. Romania subliniază importanța intensificării eforturilor pentru combaterea terorismului internațional și reafirmă angajamentul său in acest sens. Prim-ministrul Dacian Cioloș transmite sincere condoleanțe familiei victimei, pentru pierderea suferită și iși exprimă solidaritatea cu autoritățile ruse in acest moment.

Comments

comments