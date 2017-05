Grup Operativ la nivelul Guvernului pentru soluții la criza vaccinurilor

Premierul Sorin Grindeanu a cerut constituirea rapidă a unui grup operativ, format din reprezentanți ai Guvernului, ai societăților profesionale, ai asociațiilor și societății civile, care să găsească soluții imediate pentru criza vaccinurilor, precum și pentru preintampinarea unor situații similare in viitor. – Este responsabilitatea noastră, a Guvernului și a Ministerului Sănătății, să găsim soluții pentru asigurarea stocului necesar de vaccinuri. Nu putem impune prin lege obligativitatea vaccinării, atata vreme cat nu sunt asigurate dozele necesare de vaccin, a afirmat prim-ministrul. Acest grup operativ va avea un mandat clar, inclusiv de a veni cu propuneri de modificare a cadrului legal, astfel incat, pe termen scurt, să permită achiziționarea dozelor de vaccin necesare, iar pe termen mediu, asigurarea stocurilor de vaccinuri in mod predictibil și continuu. Premierul Grindeanu a spus că are toată deschiderea să modifice legislația in regim de urgență și a cerut Ministerului Sănătății și reprezentanților societăților profesionale, asociațiilor și societății civile să vină, intr-un timp cit mai scurt, cu propuneri de amendare a cadrului legal. De asemenea, ministrul Sănătății, Florian Bodog, a arătat că va propune constituirea Unității de management a Programului de vaccinare, in cadrul Ministerului Sănătății, structură care va avea mandatul să asigure achiziționarea continuă și la timp a vaccinurilor, pentru a evita sincopele de aprovizionare. Măsura va fi promovată inainte de adoptarea proiectului Legii vaccinării, printr-o Hotărare de Guvern. – Este momentul să acționăm repede, țintit. Nu este admisibil să moară copii din cauza unor boli care pot fi prevenite. Cred că se impune să vorbim și despre prevenție și despre educație pentru sănătate, iar aici medicii de familie au un cuvant important de spus, a subliniat premierul Grindeanu. La intalnirea de lucru de astăzi, de la Palatul Victoria, au mai participat: prof. dr. Alexandru Rafila, președinte, Societatea Romană de Microbiologie (SRM); dr. Sandra Alexiu, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie; dr. Gindrovel Dumitra, șeful grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale a Medicilor de Familie (SNMF); prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul instituției, Institutul Național de Boli Infecțioase – Matei Balș; dr. Valeria Herdea, președinte, Asociaţia Romană Pentru Educaţie Pediatrică in Medicina de Familie (AREMPF); dr. Oana Falup-Pecurariu, ESPID Board Member, Spitalul Clinic de Copii Brașov; dr. Miljana Grbic, șef Birou local, Organizația Mondială a Sănătății (OMS); dr. Anca Draganescu, președinte, Asociația Pro Imunizare; Ana Măița, Asociația Mame pentru Mame, dr. Adriana Pistol, vicepreședinte al Societății Romane de Epidemiologie și director al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), Borbora Koo, specialistul UNICEF pe zona de sănătate.

