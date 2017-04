Mare sarbatoare pentru Biserica Ortodoxa Romana, Floriile reprezinta inceputul sarbatorilor pascale. Marele praznic ce se sarbatoreste cu o saptamana inainte de Paste aminteste de intrarea Mantuitorului Nostru Iisus Hristos in Ierusalim. Sfanta Scriptura, in Vechiul Testament, aminteste de Domnul Iisus, care singur isi pregateste intrearea in orasul Ierusalim, pentru a fi recunoscut ca Mesia, dupa… The post Floriile- mare sarbatoare a Bisericii Ortodoxe appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Floriile- mare sarbatoare a Bisericii Ortodoxe

Comments

comments