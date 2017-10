Cea de-a sasea editie a campaniei „Flori pentru Suflet” a Asociatiei Niciodata Singur – Prietenii Varstnicilor a ajuns la peste 6500 de varstnici din Romania. Acestia s-au bucurat timp de o saptamana de gandurile bune si atentia voluntarilor din 28 de judete, care au organizat peste 70 de evenimente si activitati pentru a celebra Ziua… The post Flori pentru Suflet – 6500 de varstnici au primit o floare si un gand bun de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice appeared first on Cosimo.

