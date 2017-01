In aceasta perioada, temperaturile sunt extrem de scazute, iar virozele si infcetiile bacteriene se tin lan. Din cauza unui sistem imunitar slabit, o mare parte a populatiei se confrunta cu racelile frecvente si gripa sezoniera, precum si cu manifestarile neplacute ale acestora. Febra este, adesea, vazuta de catre medici drept un „indicator” al unei tulburari… The post Febra-cum poate fi combatuta? appeared first on Cosimo.

