Evolutie fulminanta in cariera: in doar 10 zile o tanara de 19 ani ajunge model de la spalator de vase intr-un fast food

O tanara de 19 ani din Statele Unite a reusit, in doar 10 zile sa evolueze in cariera cat altele in ani de munca. Remington Williams spala vase intr-un fast food, cand reprezentantii unei agentii de modele au remarcat-o si i-au propus sa devina model. De la propunere pana cand a ajuns pe podiumurile de la New York Fashion Week a fost doar un pas.

Tanara, studenta la design grafic a fost pur si simplu uimita cand insasi proprietara agentiei de modele i-a facut propunerea de a incerca un nou job. Cu jumatate de gura, a acceptat si, de atunci, a defilat pe podium pentru Calvin Klein si Marc Jacobs in cadrul New York Fashion Week, London Fashion Week, Milan Fashion Week si Paris Fashion Week. Mai mult, a aparut si in revista Vogue Paris.

Proprietara agentiei de modele era la cina cu sotul ei cand a remarcat-o, undeva in spate pa tanara care spala cuminte vasele. A abordat-o si, intr-un timp record, tanara defila pe podiumuri prezentand ultimele colectii ale unor case de moda renumite.

