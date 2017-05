Euforaje ro Tot ce trebuie sa stii despre foraje

In zona in care locuiesti, panza de apa se afla la o adancime mai mare de 20 de metri si din aceasta cauza nu poti sa-ti faci o fantana? In acest caz, poti apela la o firma de foraj de apa. Pentru a lua cele mai bune decizii este important sa cunosti cateva date generale despre foraje si, apoi, sa iei la cunostinta si toate operatiunile care se intreprind in cazul executarii unui put. Citeste acest articol si vei afla informatii pretioase chiar de la Euforaje , care este un portal cu toate firmele de foraje puturi din Romania.

Pasi esentiali in executarea unui put forat

In primul rand, fa diferenta dintre o fantana si un put forat. O fantana este de mica adancime si foloseste doar apa meteorica. Ea este realizata de catre fantanari. Daca este sa consideram gradul de poluare din ultimii ani, o fantana nu este solutia cea mai potrivita, poate doar daca in zona se afla si izvoare naturale de apa, izvoare de adancime, care reusesc sa ajunga si la suprafata.

Dupa cum spuneam, un put forat este ideal pentru adancimile mai mari de 20 de metri. Diametrul normal al unui put se situeaza intre 150 mm si 300 mm. Se instaleaza o pompa submersibila si cu ajutorul acesteia apa urca la suprafata.

Atunci cand angajezi o firma de forare puturi, aceasta trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

1. Primul pas este acela de a se informa corespunzator cu privire la potentialul hidro-geologic al zonei. Trebuie sa stii ca nu toate forajele au apa si nu este firma de vina pentru acest lucru, insa o firma serioasa trebuie sa se informeze inainte. Trebuie sa afle informatii cu privire la fantanile sau puturile din zona, la ce adancime sunt situate panzele de apa freatica, cate sunt si care este calitatea apei, dar si felul solului care, daca nu este cunoscut, poate ridica probleme serioase.

2. Firma de foraj trebuie sa fie dotata corespunzator cu utilaje adecvate, de calitate superioara pentru a face o lucrare ca la carte.

3. Dupa ce se semneaza contractul, care este un pas important pentru ambele parti care-si iau anumite angajamente, se deschide santierul propriu-zis. Langa viitorul put trebuie sapate 2 gropi, care poarta denumirea de batal. In unele cazuri se intalneste doar o singura groapa.

4. Pentru forarea primei gauri trebuie sa ai rabdare, acest lucru poate dura chiar mai multe zile. Aici se vede profesionalismul firmei pe care ai angajat-o, cat si calitatea utilajelor de forat.

5. Se iau probe de detris, facandu-se, astfel, profilul geologic al zonei. Acum se va afla daca este sau nu apa in zona. Daca raspunsul este negativ, intreaga operatiune se opreste.

6. Daca verdictul este pozitiv, lucrarile continua. Se trece la finalizarea putului, se face tubarea si se instaleaza margaritul. Tubajul se realizeaza numai cu tevi din plastic, care in zonele de captare a apei au fante decupate. Margaritul este, de fapt, un pietris cu rol de filtrare al apei.

7. Denisiparea este o operatiune prin care se scoate nisipul si se face circulatia apei.

8. Se curata intreaga zona si se “preda” putul beneficiarului.

Daca ai si tu nevoie de o firma de forare puturi, intra pe Euforaje si alege-ti firma potrivita in functie de zona in care locuiesti.



