Dosarele de actualitate la nivelul UE în materie de energie, pe agenda întrevederii premierului Mihai Tudose cu vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, responsabil pentru Uniunea Energiei

Prim-ministrul Mihai Tudose a avut ieri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu vicepreședintele Comisiei Europene, Maros Šefčovič, responsabil pentru Uniunea Energiei, cu care a avut un schimb de opinii privind dosarele de actualitate la nivelul UE in materie de energie. Acestea au fost analizate și din perspectiva primului mandat al Romaniei la președinția Consiliului UE. La intalnire au participat ministrul Energiei, Toma Petcu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și consilierii de stat Florin Vodiță și Marius Nica. Premierul Mihai Tudose a subliniat interesul Romaniei de a contribui activ la implementarea obiectivelor strategiei UE privind Uniunea Energiei, exprimand totodată deschiderea părții romane pentru consolidarea dialogului in materie de energie cu experții Comisiei Europene, cu scopul de a optimiza identificarea priorităților de infrastructură regională și coordonarea investițiilor transfrontaliere in acest sector. Romania rămane deplin angajată pentru atingerea obiectivelor Uniunii Energiei, iar definitivarea acestui proiect ambițios va constitui o temă centrală a Președinției romane a Consiliului UE, a declarat șeful Executivului. Pe langă o serie de aspecte legate de situația specifică a Romaniei in materie de energie, membrii delegației romane au punctat importanţa pe care o acordă cooperării regionale in domeniu, aceasta reprezentand un capitol important in noua Strategie Energetică Națională in curs de pregătire la ora actuală. Alte subiecte abordate au vizat incurajarea soluțiilor tehnice care să asigure securitatea energetică pe termen mediu și lung, la prețuri accesibile pentru consumatori, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. In acest context, s-a discutat despre perspectivele atragerii de finanţare pentru construcția de capacități noi și infrastructură energetică, inclusiv prin atragerea de fonduri europene.

