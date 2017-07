Discuții la Guvern despre înzestrarea Armatei Române

Premierul Mihai Tudose a avut astăzi o intalnire de lucru cu ministrul Apărării Naționale, Adrian Țuțuianu, ministrul Economiei, Mihai Fifor, și șeful Statului Major General al Armatei, general Nicolae-Ionel Ciucă. Discuțiile au vizat aspectele legate de inzestrarea Armatei Romane. Premierul Tudose și miniștrii Apărării Naționale și Economiei au analizat necesarul de inzestrare a Armatei, in raport cu capacitatea actuală și viitoare a industriei romanești de apărare. De asemenea, la intalnire a participat și șeful Statului Major General al Armatei pentru o mai bună coordonare a necesarului și priorităților de inzestrare. – Avem in bugetul pentru 2017 cei 2% din PIB pentru Apărare, pe care ne-am angajat să-i cheltuim in scopul inzestrării Armatei Romane. Ne respectăm acest angajament, atat in raport cu partenerii NATO, cat și cu așteptările și nevoile militarilor noștri, a subliniat premierul Mihai Tudose.

