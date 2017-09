Discuții cu reprezentanţii companiei germane Rheinmetall despre dezvoltarea colaborării în producția de tehnologie militară

Premierul Mihai Tudose a discutat astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii companiei germane de tehnologie militară Rheinmetall, despre posibilitățile de transfer de tehnologie și know-how in Romania, avand in vedere necesarul de inzestrare al armatei romane, cat și interesul comun pentru politica de securitate, ca partenere in cadrul Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene. In perioada următoare, Ministerul Economiei și Ministerul Apărării Naționale vor evalua in detaliu perspectivele de colaborare economică cu compania germană, cu posibilitatea de retehnologizare a capacităților de producție de tehnică militară deja existente in Romania. La intrevederea cu reprezentanţii Rheinmetall au participat ministrul Economiei, Gheorghe Șimon, consilierii de stat Florin Vodiță și Gabriel Andronache. Din delegația germană a făcut parte și ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt. ***

