Discursul premierului Mihai Tudose la dezbaterea în Parlament a moțiunii de cenzură

Discursul premierului Mihai Tudose la dezbaterea in Parlament a moțiunii de cenzură Mihai Tudose: Mulţumesc, domnule președinte. Stimaţi colegi, apreciez in primul rand gestul colegilor de la Partidul Liberal de a lăsa o colegă mai nouă să citească, neasumand-şi practic conținutul. Doamnelor şi domnilor, o moțiune de cenzură reprezintă un drept constituţional şi un exerciţiu cat se poate de democratic. Din păcate, dvs aţi transformat acest drept legitim intr-o oportunitate de a fi populiști, demagogi, de a face un spectacol bazat pe un scenariu rupt total de realitate. O să profit insă de această oportunitate pe care mi-aţi oferit-o pentru a spune romanilor şi dvs ceea ce s-a intamplat şi ceea ce s-a realizat in acest an de guvernare şi care este de fapt realitatea. -: (…) Mihai Tudose: Lăsaţi-i, domnule preşedinte, că există un mod de manifestare! Asta e, atata pot! Spun asta pentru că in mod evident avem repere diferite in ceea ce privește realitatea. Incă de la inceputul moțiunii, dvs vorbiți şi spuneți că am reușit să provocăm un haos generalizat in domenii vitale precum sănătatea, educația sau infrastructura. Despre ce haos vorbiţi, stimaţi colegi? Haideţi să le luăm pe rand! Sănătate. In acest an avem investiţii-record in infrastructura de sănătate, concretizate in modernizarea şi extinderea a 17 spitale publice, reparații capitale la alte 8 spitale publice, finalizarea Maternității Braşov şi a Spitalului de Urgenţă pentru Copii din Iaşi, cel mai mare din Regiunea Nord-Est. S-au identificat terenurile pentru viitoare spitale regionale de la Cluj, Iaşi şi Craiova, au fost şi preluate de Guvern in vederea demarării construcției, de asemenea, pentru Spitalul Republican al Capitalei. S-au alocat 100 de milioane de lei in aparatura medicală pentru 22 de spitale, alte 66 de milioane de euro pentru utilitățile de primiri urgenţe, acele recunoscute ca fiind UPU, 230 de milioane de euro pentru dotarea ambulatoriilor, 18 milioane de euro pentru centre comunitare integrate şi, de asemenea, aş dori să vă mai doar cateva exemple. S-au livrat 277 de maşini de anestezie pentru blocurile operatorii – acestea fiind alocate in 50 de unităţi sanitare. S-a demarat achiziția a 12 aparate de computer tomograf, astfel incat, astăzi, cand dvs depuneţi moţiunea şi invocaţi haosul din sănătate, toate spitalele judeţene din Romania să aibă acest tip de echipament. S-au făcut demersurile, sunt in curs de achiziționare 21 de aparate de rezonanță magnetică nucleară. La fel, pentru ca toate spitalele județene să aibă acest tip de echipament. In plus, s-au comandat cinci echipamente de radioterapie pentru cinci centre oncologice din ţară: Baia Mare, Constanţa, Galaţi, la Institutul Fundeni şi Spitalul de Urgenţă Elias. Dacă acesta este haos, ne asumăm acest tip de haos. Probabil că liniște era cand dvs aţi inchis spitalele. Atunci era liniște, intr-adevăr. Mai departe, aţi vorbit despre haosul din educaţie. Vă reamintesc că acesta este primul an din mulţi ultimii ani cand manualele şcolare au fost la timp, la inceputul şcolii. Nu au mai invăţat după fiţuici, ca pe vremea dvs. In al doilea rand, am finalizat construcţia a 46 de grădiniţe, 24 de şcoli. Ăla de clasa a V-a pentru dvs, vi-l dăm personal. Dacă acolo sunteţi, e in regulă! S-au făcut progrese semnificative in ceea ce privește invățămantul dual, unde am reușit să realizăm peste 100 de clase. In ceea ce privește măsurile luate in sprijinul studenților, pot să vă spun că am acordat transport gratuit pentru toţi studenţii pe calea ferată. A fost crescut de 2,5 ori fondul de burse pentru studenţi, de la 83 de lei/lună cat l-am găsit la dvs la peste 200 de lei/lună per student. Am lansat programul Romania angajează, adică cel mai mare pachet de măsuri destinat şomerilor şi imbunătățirii situaţiei de pe piaţa muncii din Romania. Prin acest program de 550 de milioane de euro, sprijinim in același timp şi angajatorii, dar şi pe cei care işi doresc să găsească un loc de muncă, oferind stimulente care să ii pună in valoare pe tineri. Am lansat cel mai important proiect din ultimii ani destinat formării a 55.000 de profesori din invățămantul primar şi gimnazial, pentru a preda in conformitate cu noile planuri cadru şi programe şcolare aferente celor două cicluri de invăţămant. Programul de finanţare a fost semnat in Parlament, la dumneavoastră, puteați lua cunoștință de el. Vorbim de infrastructură. La momentul preluării guvernării, toate proiectele de infrastructură, dar toate, ori erau blocate sau nu existau. Pe parcursul anului, am reuşit să indreptăm această situaţie, să facem progrese semnificative. In materie de autostrăzi, a fost finalizată procedura de transmitere la Comisia Europeană a aplicației de finanțare pentru proiectul autostrăzii Sebeş – Turda. De asemeni, pentru Ploieşti – Braşov, Guvernul a demarat procedurile de acord cu Banca Mondială, iar primul lot deja a fost contractat. In ceea ce privește autostrada Sibiu – Piteşti, au fost deschise ofertele pentru loturile 1 şi 5, iar pentru drumul expres in regim de autostradă Piteşti – Craiova au fost deschise ofertele pentru toate loturile. In total, anul acesta am trimis către ANAP lucrări de proiectare şi execuție, in valoare de 14,8 miliarde de lei. Calea ferată, in domeniu au fost lansate licitații insumand peste 2,8 miliarde de lei din fonduri europene. De asemeni, in acest an s-a inceput şi construcția tronsonului Lac Străulești – Gara Progresul, din cadrul liniei 4 Metrou. La transport aerian, este primul an din ultimii mulți ani, cand s-au luat două aeronave noi, la TAROM. De asemeni, Aeroportul Henri Coandă a suferit modernizări, s-au asfaltat 67.000 de metri pătraţi din calea de rulare, de asemeni, modernizarea terminalelor şi dublarea capacității de procesare a pasagerilor pe ambele fluxuri. Pe scurt, intr-un singur an, ceea ce dumneavoastră nu aţi realizat, impreună cu tehnocraţii, in tot timpul cat aţi fost la putere. Tot la capitolul investiţii, aş dori să menționez, şi spuneaţi că aţi cules impresii de pe la oamenii cu care v-aţi intalnit – intrebaţi-i şi despre PNDL! PNDL 2, PNDL a intrat in faza a doua in 2018, iar nivelul investiţiilor publice va creşte. Din păcate, nici PNDL1, pe vremea dumneavoastră, n-a funcționat. Anul acesta nu a fost un an propice investiţiilor, aici aveţi dreptate, fiindcă nu am avut ce continua, a trebuit să sădim noi, să construim, să facem proiecte, să le depunem. In ceea ce privește infrastructura mare, pe SEAP sunt licitații de peste 4 miliarde de euro. Doamnelor şi domnilor, acesta a fost un răspuns pe scurt, doar la prima frază din moțiunea dumneavoastră. Punctual, la intrebările dumneavoastră sau la problemele ridicate, lucrurile ar sta in sensul acesta. Aţi spus că Indrăznește să crezi! – programul nostru de guvernare, votat de milioane de romani, a fost o iluzie. Dacă dumneavoastră vi se pare o iluzie că după 9 luni avem o creştere economică de 7%, cea mai mare din UE şi a doua din lume, după China, iar pe ultimul trimestru, am ajuns la 8,8 creştere economică, atunci dumneavoastră trăiți intr-o lume iluzorie. Tot iluzie vi se poate părea şi faptul că veniturile statului au crescut in primele 10 luni cu 20 de miliarde de lei, de la 187 de miliarde de lei, in 2016, la 207,5 miliarde de lei in 2017 sau, poate tot o iluzie vi se pare că am reușit să inregistrăm peste un sfert de milion de noi contracte de muncă – numai iluzii. Aţi spus că am preluat o guvernare cu o economie stabilă, iar toate premisele erau bune. Probabil că vă referiți şi la scrisoarea de la Comisia Europeană cu depășirea deficitului, din ianuarie. Bravul Guvern tehnocrat a ratat spectaculos ţinta de deficit agreată de sub 3%. Am ajuns la contraperformanța de a avea cea mai mare creştere de deficit bugetar din UE, de la 0,8% in 2015, la 3% in 2016. Practic, pe guvernarea de anul trecut, au fost călcate in picioare toate limitele stabilite in cadrul celebrului MTO. Despre ce economie stabilă vorbiți dumneavoastră că ne-ați lăsat? Aia in care am găsit blocate toate programele și toate autoritățile de management? Aceea in care agricultorii și fermierii plangeau că nu iși primesc sub nicio formă subvențiile la timp? Sau că nu am reușit să avem și noi un deficit excesiv, fără să se ia nicio măsură economică in favoarea cetățenilor sau investitorilor? Dacă tot facem comparații cu anul trecut, cu cheia de la casa in flăcări, hai să spunem că gradul de absorbție al fondurilor europene, anul trecut, a fost de 0,24. Foarte bine pentru ceea ce s-a intamplat atunci, superb. Chiar este mult pentru ceea ce a reprezentat fostul guvern. Totodată, această economie stabilă despre care vorbiți, pe care ne-a și predat-o Guvernul Cioloș tocmai incheiase un exerciţiu financiar cu venituri mai mici decat in anul precedent cu aproximativ 9,8 miliarde de lei. Sunt cifre de la statistică și această scădere a fost pentru prima dată in ultimii mulți ani. Puterea de cumpărare pe care o clamați că ar fi fost anul trecut a reprezentat doar 50% față de puterea de cumpărare de anul acesta, asta dacă ne referim la pensionari, și cu 10% mai mică față de anul acesta, dacă ne referim la salariați. In plus, este bine să nu uităm că in anul 2016 s-au acordat doar 6 ajutoare de stat, coincidență sau nu, toate fiind firme cu capital străin, comparativ cu, atenție vă rog, 8.900 de firme, anul acesta, poate nu o coincidență, toate cu capital autohton. Vă rog, așadar, să nu ne mai dați un exemplu cu un guvern care a pus țara pe butuci. Am făcut eforturi mari, s-au făcut eforturi foarte mari să reașezăm lucrurile pe linia de plutire și in bună măsură am reușit. Este totuși un efort de durată pentru a repara tot ceea ce am găsit stricat. Ați spus in moțiune: nu le-ați spus nimic angajaților din sectorul public despre creșterile fictive de salarii. Este puțin ciudat să spuneți acest lucru, tocmai dumneavoastră care in timpul guvernărilor le-ați tăiat 25% din leafă, dar continuand să vă dezamăgesc, vă asigur că noi suntem un guvern responsabil, care aduce bunăstare și nu austeritate. Haideți să vă dăm cateva cifre: anul trecut am avut 58,7 miliarde de lei cheltuiți la salarizare, anul acesta 68,9 miliarde, anul viitor 81,9 miliarde pe salarizare sectorul public. Evident că dumneavoastră vi se pare că acest lucru este o scădere. Anul acesta salariile in sectorul bugetar au crescut in medie cu 21,2% in sectorul bugetar și cu 12,4% in mediul privat. Cea mai importantă creștere, așa cum am anunțat și in programul de guvernare, a fost creșterea salarială din sectorul sănătate, care a reprezentat 35,9%. Da? Eu ințeleg că nu aveți contact cu realitatea, ci cu acel unic alegător care vă dă citate. De asemenea, in 2017 am crescut salariul minim cu 16%, de la 1250 la 1450 de lei, iar, in 2018, la 1900 de lei. Ne acuzați că transferul contribuțiilor de la angajator la angajat va fi un eșec. Dragi colegi, mult timp v-ați luptat să induceți in populație teama că de la 1 ianuarie o să le scadă salariile, că o să vină apocalipsa. Intre timp, toată lumea de bună credință s-a convins că știrile lansate de dumneavoastră și de asociații dumneavoastră sunt false. Salariile vor crește in mod evident. Acum bineințeles că v-ați nuanțat mesajul: bine, cresc, dar nu foarte mult. La anul, probabil că o să faceți o nouă moțiune de cenzură, fiindcă nu au crescut suficient de mult, și apoi o să mai faceți o moțiune de cenzură fiindcă au crescut prea mult și nu e sustenabil. Adevărul este simplu, există beneficii reale, pe care această măsură le va aduce tuturor salariaților din Romania, atat pe termen scurt, prin creșterea veniturilor, cat mai ales pe termen lung, prin asigurarea unei pensii mai mari la bătranețe. In primul rand, pentru 1,7 milioane de angajați care sunt plătiți in Romania cu salariul minim, se va inregistra o creștere a veniturilor nete de 9,1%, altfel spus, de la 1065 de lei net, la 1163. Sigur, dumneavoastră o să-mi dați celebrul exemplu aplicabil celor cu salariul mediu, care se vor alege doar cu 3 lei. Este adevărat, deocamdată, doar că acel salariat va avea o creștere substanțială a contribuțiilor la pensie, de la 706 lei in prezent, la 849 de lei incepand de anul viitor, cu alte cuvinte, contribuția netă a acestui salariat va fi mai mare cu 143 de lei in fiecare lună. Asta inseamnă că atunci cand va ieși din activitate, acest salariat va avea o pensie mai mare cu 20,25%. Nu vă pasă de salariați, am ințeles. Nici de pensionari, ştim. In plus, trebuie să se ştie că de la 1 ianuarie, milioane de romani care obțin venituri din dobanzi, chirii, arende, pensii peste 2.000 de lei, drepturi de autor, persoane fizice autorizate sau alte activități independente vor creşte, in medie, cu 7,2% prin reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%, deci, iarăși, e ca la Radio Erevan. Aşa e, se umblă, dar nu scade, ci creşte. Singura problemă care este reală incă, in curs de rezolvare săptămana viitoare, este cea cu angajații in IT, care sunt scutiți de impozite. Pentru această categorie vom da o ordonanţă care să echilibreze lucrurile, astfel incat niciunui salariat din mediul IT să nu ii scadă venitul. Sectorul IT este o prioritate, va fi o prioritate strategică in continuare pentru Romania şi ne dorim să ii susţinem, să contribuim la dezvoltarea sa. La fel vom proceda si cu veniturile persoanelor cu dizabilități. Să nu uităm un alt lucru important! La data de 30 august 2017 existau aproximativ 158 de mii de angajatori care nu plătiseră integral sau parțial contribuțiile sociale a peste două milioane de angajați. Nu ne mai putem permite ca aceşti oameni să meargă la medic şi să nu poată fi tratați pentru că patronul nu le-a plătit contribuțiile. De asemeni, vorbim mereu că in Romania este birocrație şi că avem o legislaţie stufoasă, care pune presiune pe antreprenori. Iată că prin această măsură vor reduce contribuțiile aferente salariilor, de la 9 la 3, adică angajatorii vor avea cu 6 ordine de plată mai puţin de completat. Sigur! Pentru cei care se vor dovedi de rea-credință şi vor incerca să profite pe spatele angajaților avem o ordonanţă de urgenţă care spune că neplata la buget a sumelor reținute la sursă va fi infracțiune, pentru toate firmele din Romania, inclusiv pentru cele aflate in insolvență. In plus, prin această măsură vom aduce aproape un miliard de lei in plus la bugetul anual viitor pentru că gradul de colectare va creşte de la 95,8 la 96,9. Aţi vorbit despre experimentul fiscal cu TVA split prin care am fi băgat groaza in mediul de afaceri. Experimentul fiscal la care faceți referire, cu ghilimele la experiment, intr-adevăr bagă groaza in cineva, dar acel cineva nu este mediul de afaceri serios, ci cei care pană acum au profitat de diverse scăpări sau portițe legislative, pentru a nu plăti TVA-ul de zeci de miliarde. Datele Eurostat arată că Romania a fost, in ultimii ani, campioana neincasării TVA-ului. Da! La firmele care nu au plătit TVA-ul, la aceste firme, intr-adevăr, va fi simțită groaza, fiindcă vor trebui să il plătească. Susțineți că unii oameni şi-au pierdut locul de muncă. Cand vă referiți la oamenii care şi-au pierdut locul de muncă, nu cred că vă referiți la cei 266.471 de noi salariați cu contracte de muncă. Nu la aştia, la alţii, probabil! Aceste date sunt valabile pentru 31 octombrie anul curent, comparativ cu 31 decembrie 2016. Nu cred că vă referiți nici la cei 573 de mii de romani care au trecut in categoria populației ocupate, de la inceputul anului pană in prezent, Romania depășind, astăzi cand vorbim, la data prezentei moțiuni, ținta de 70% grad de ocupare stabilită conform Strategiei Europa 2020. Peste 86 de mii de persoane au ieşit din categoria populației ocupate, aşa cum relevă datele Institutului Naţional, anul trecut. Spuneți că puterea de cumpărare a romanilor scade in plină creştere economică. Complet fals! Puterea de cumpărare a salariaților a crescut, in primele opt luni din acest an, cu 12,6%, iar cea a pensionarilor cu 14,6%. Să nu uităm că această creştere a puterii de cumpărare ia in calcul inclusiv inflația, că am auzit comentarii: da, dar a crescut inflația! Puterea de cumpărare se judecă luand in calcul şi inflația, care, in primele 10 luni, această inflație era de 0,95%, adică sub 1%, conform datelor din programul de guvernare. Tot dumneavoastră susțineți că numai pană la 1 septembrie noi am depășit cu 0,8% din PIB nivelul de indatorare al Romaniei. Vă readuc aminte că in programul de guvernare ne-am angajat ca in 2017 să nu depășim un grad de indatorare de 39% din PIB, Romania fiind una dintre ţările cu cel mai mic grad de indatorare din PIB, din Uniunea Europeană. La 1 septembrie, acest grad de indatorare era 37,4% din PIB, deci cu 1,6% din PIB mai puţin şi nu aşa cum, mincinos, afirmați dumneavoastră in moțiune. Mai departe. Spuneți că avem cele mai mici investiţii, de la aderarea Romaniei in Uniunea Europeană pană in prezent. In sfarșit, ceva adevărat! Dar doar dacă discutăm de anul 2016, atunci da. 2016. Este adevărată afirmația. Atunci investițiile au atins un minim istoric. In 2017, investițiile au avut de suferit doar in prima parte a anului, din cauza faptului că, aşa cum am mai afirmat, nu au existat proiecte mature care să poată fi implementate. Mai mult, autorităţile de management, responsabile de atragerea fondurilor europene nu erau acreditate. Doar in luna octombrie a acestui an, sumele atrase din fondurile europene au fost de 4,8 miliarde de lei, mai mult cu 20% decat totalitatea sumelor atrase in lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, la un loc, anul trecut. Vorbiți de colectarea deficitară a TVA. Deşi TVA-ul, apropo de măsurile făcute peste noapte, intr-o zi aţi modificat Codul Fiscal pe trei măsuri importante, in ianuarie, dar, atunci, la dumneavoastră, nu se pune. TVA-ul a fost redus cu un procent faţă de anul trecut, veniturile incasate anul acesta din TVA sunt cu 238,5 milioane mai mari, după primele 10 luni, cu toate că TVA-ul a fost mai mic. Astfel, acel crater, gaură, de care vorbeați dumneavoastră, la colectarea TVA-ului este in imaginația dumneavoastră, atata timp cat veniturile nu numai că au scăzut, ci au crescut. Pentru trimestrul al III-lea anul acesta, comparativ cu trimestrul III din anul precedent, creșterea a fost de 7,9%. Repet, pe un TVA mai mic. Afirmați că investițiile private s-au diminuat in primele 9 luni ale anului, faţă de anul trecut, cu 20%. Investițiile străine directe, stimați colegi, private – cum le spuneți dumneavoastră, sunt de două feluri: cele străine directe in economie, in capitalizarea firmelor, şi acestea au crescut in primele 8 luni ale anului precedent cu 13,3 % , de la 2,47 miliarde de euro la 2,8 miliarde euro. Ceea ce s-a redus – şi aici, da, aveţi dreptate – au fost creditele intergrup sau interbancare, ca urmare a reducerii, in aprilie, a nivelului ratelor rezervelor minime obligatorii de către Banca Naţională, ceea ce a făcut ca 285 de milioane de euro să fie trimiși de către aceștia, de către bănci, in afara ţării, către firmele-mamă. Dacă aveţi o problemă in acest sens, adresați intrebări către Banca Națională; cand aveţi răspuns, făceţi-l public. Susțineți că am promis primarilor că 100% din impozitul pe venit va reveni autorităților locale. Da, este adevărat. Şi ne vom ţine de cuvant. Acest lucru il vom face prin Legea bugetului de stat. Mai mult, tot prin Legea bugetului de stat, fiecare primărie, fiecare consiliu județean va avea şi un buget minim de funcţionare asigurat, la nivel de 750 lei pe locuitor, pentru fiecare primărie, şi 250 lei pe locuitor, pentru fiecare consiliu județean. Totodată, ne vom asigura că nicio localitate nu va avea un buget mai mic faţă de cel de anul trecut. Vă hazardați efectiv, afirmand că am pierdut bani din colectarea taxei auto. Două afirmații scurte: pe langă faptul că această taxă a fost declarată ilegală de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, să ințelegem că dumneavoastră doriţi să mai punem, din nou, o taxă pentru romani? Din fericire, vestea bună pentru romani este că nu sunteți la guvernare şi n-o s-o puneţi. Tot in moţiunea dumneavoastră am citit ceva foarte grav, şi anume, că educația ar fi in declin şi că elevii nu ar avea manuale. V-am răspuns deja la inceput. In lumea dumneavoastră nu erau manuale. Diferența, anul acesta, faţă de anul trecut: anul trecut s-au cheltuit pe manuale şi pe acele suplimente 700 milioane de lei. Anul acesta s-au asigurat cu 40 milioane de lei. Poate mai puneți nişte intrebări despre unde şi cine a cheltuit banii respectivi. Vorbiți cu mult cinism despre vaccinuri. La preluarea guvernării de la guvernul minunat, erau vaccinați 12% dintre copiii Romaniei. 12%. Astăzi, sunt 77%. Dragi colegi din opoziție, ințelegem cu toții că trebuie să vă justificați prezența in Parlament şi activitatea, in fața electoratului sau in fața celor 2 mii de oameni aduși din toate județele ţării, dar nu mai răspandiți ştiri false şi incercaţi să veniți cu soluții pentru cetățeni sau pentru cetățeanul dumneavoastră, cel care vă dă sfaturi pentru moțiune. Romania are o situație economică stabilă, sustenabilă, recunoscută de toate organismele internaționale, europene şi internaționale, mondiale. A veni dumneavoastră, acum, cand media europeană incepe să ne numească tigrul Europei, a veni cu aceste știri false despre cum dispare zahărul din ceai pe guvernarea noastră, despre cum nu mai zboară albina şi incepe dezastrul in Romania, dacă nu se intamplă ceva, dumneavoastră, prin acest demers, faceți rău ţării. Mulţumesc, stimați colegi!

