Dezbatere pe tema Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului anunță inceperea revizuirii Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei. In acest sens, marți, 14 noiembrie, incepand cu ora 10:00, la Palatul Victoria, in prezența prim-ministrului Mihai Tudose, va avea loc evenimentul – Pentru un viitor sustenabil, prezidat de consilierul de stat Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. In cadrul reuniunii, vor susține alocuțiuni președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și cei doi viceprim-miniștri, Grațiela Leocadia Gavrilescu și Paul Stănescu. De asemenea, la eveniment vor participa reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, mediului academic, mediului de afaceri, ai societății civile, instituții publice centrale și locale. Romania și-a asumat responsabilitatea de a stabili cadrul național necesar pentru atingerea celor 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă (ODD). In acest context, proiectul de Revizuire a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă un demers concret realizat in vederea adoptării unui document programatic care să adapteze schimbarea de paradigmă la nivel global, in domeniul dezvoltării durabile, la prioritățile și contextul național, pe orizontul de timp 2030. Cele 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă reprezintă obiective globale, aplicabile tuturor statelor, care au misiunea de a depune toate eforturile pentru eradicarea tuturor formelor de sărăcie, de a lupta impotriva inegalităților și de a combate schimbările climatice. Mai multe informații legate de conceptul dezvoltării durabile puteți afla consultand site-ul dezvoltaredurabila.gov.ro. Așadar, vă invităm să fiți prezenți la un eveniment unde vom pleda pentru un viitor sustenabil, adresat nouă și generațiilor care ne vor urma. Presa are acces pe durata intregului eveniment. Persoană de contact: Didona Goanță – Consilier, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă – tel. 0765.939.095, email: didona.goanta@gov.ro Regăsiți mai jos agenda evenimentului: 09.00-10.00 Inregistrarea participanţilor 10.00-11.10 Deschiderea lucrărilor de către domnul Laszlo Borbely, Consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă Alocuţiuni: Domnul Mihai Tudose, Prim-Ministru Domnul Călin-Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Președintele Senatului Domnul Nicolae-Liviu Dragnea, Președintele Camerei Deputaților Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu, Viceprim-Ministru, Ministrul mediului Domnul Paul Stănescu, Viceprim-Ministru, Ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene 11.10-11.40 Fotografie de grup cu participanții la intrarea principală a Palatului Victoria 11.40-13.00 Prezentări: Domnul prof. Academician Angheluță Vădineanu, Președinte Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă Domnul prof. Univ. Dr. Gheorghe Zaman, Reprezentant al Academiei Romane Doamna Gabriela Drăgan, Director general Institutul European din Romania Domnul Dragoș Tuță, Director general UN Global Compact Romania Doamna Lavinia Andrei, Președinte Terra Mileniul III Doamna Ioana Gabriela Covei, delegat de tineret al Romaniei la ONU Domnul Eduard Dumitrașcu, Președinte Asociația Romană pentru Smart City și Mobilitate Dezbateri

