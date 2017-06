Dezbatem Legea internshipului în online și offline. Vă așteptăm la prima dezbatere publică, pe 17 iunie, la ONGFest

Prima dezbatere publică asupra proiectului Legii internshipului, elaborat de SGG, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Afacerilor Externe va avea loc sambătă, 17 iunie 2017, la ONGFest. Reprezentanții societății civile și toți cei interesați să contribuie la definitivarea acestei legi sunt așteptați pe 17 iunie, intre orele 13.00-14.00, in Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle (https://www.ongfest.ro/2392/impacheteaza-cauzele-in-care-crezi-si-inscrie-te-la-ongfest-bucuresti/). La dezbatere vor fi prezenți, pe langă reprezentanți ai instituțiilor publice, și partenerii din societatea civilă, care au făcut parte din grupurile de lucru pentru identificarea nevoii de reglementare (Uniunea Studenților din Romania, Forumul Tinerilor din Romania și Federaţia VOLUM). In cadrul dezbaterii, discuțiile vor viza integrarea persoanelor pe piaţa muncii prin crearea oportunităților de internship, contractul și indemnizaţia de internship, Fondul pentru Acordarea Primei de Angajare pentru angajatorii care transformă contractele de internship in contracte de muncă şi alte teme conexe organizării şi desfăşurării stagiilor de internship in Romania. De asemenea, in mediul online, inițiatorii așteaptă propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.gov.ro in termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (09.06.2017-18.06.2017). Proiectul Legii internshipului a intrat in procesul de consultare publică, in concordanță cu procedurile prevăzute in Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică. Proiectul legii internshipului poate fi consultat aici: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4894-2017-06-09-proiect-lege-intershipul Guvernul Romaniei susține o dezbatere cat mai aplicată cu instituțiile publice și private, cele de invățămant și organizaţiile neguvernamentale, pentru reglementarea programelor de tip internship și a relației dintre interni și organizația-gazdă. Vă așteptăm cu interes!

Comments

comments