Cercetarile de specialitate realizate in ultimii ani de catre prestigioase institute medicale americane si europene au demostrat legatura stransa intre detoxifierea intestinelor si speranta de viata mult imbunatatita a oamenilor care adopta un regim de viata sanatos. Studiile efectuate de catre medici romani si straini cu renume au evidentiat ca aproape 80% din bolile… The post Detoxifierea intestinelor, ficatului si rinichilor- secretul tineretii appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Detoxifierea intestinelor, ficatului si rinichilor- secretul tineretii

Comments

comments