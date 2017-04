Sarbatorile pascale pica, in acest an, la mijlocul lunii aprilie, atat pentru credinciosii ortodocsi, cat si pentru cei catolici. Asa ca, acum este momentul de a alege, pe ultima suta de metri, una din acele destinatii preferate pentru vacanta ce urmeaza. Fata de anul trecut, cand minivacanta de Paste s-a sincronizat cu cea prilejuita de… The post Destinatii preferate de romani pentru vacanta de Paste appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Destinatii preferate de romani pentru vacanta de Paste

Comments

comments