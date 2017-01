Departamentul Centenar: Lansarea seriei de dezbateri „România centenară”

Departamentul CENTENAR din cadrul Guvernului Romaniei organizează, in perioada 20 ianuarie – 16 martie 2017, Seria de Dezbateri – Romania Centenară in nouă centre universitare. Demersul vine in continuarea apelului național lansat in septembrie 2016 de către Departamentul CENTENAR in scopul centralizării proiectelor propuse de autorități locale și universități in vederea pregătirii, organizării și desfășurării manifestărilor, a acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și al Primului Război Mondial. Scopul principal al Seriei de Dezbateri – Romania Centenară este semnarea unui Parteneriat pentru Centenar, cu accent pe cultură și educație, intre universități, Academia Romană și Guvernul Romaniei, care să reprezinte o garanție pentru obținerea unor progrese notabile, pană la 1 decembrie 2018, in realizarea celor mai importante inițiative de marcare a Centenarului. Se au in vedere propunerile trimise de universități, Academia Romană și autoritățile locale către Departamentul CENTENAR la sfarșitul anului 2016. Prima dezbatere va avea loc pe 20 ianuarie 2017, la Constanţa, şi va fi găzduită de Universitatea – Ovidius. Vor urma apoi Iaşul (27 ianuarie 2017, Universitatea – Al.I. Cuza), Suceava (2 februarie 2017, Universitatea – Ștefan cel Mare), Cluj-Napoca (9 februarie 2017, Universitatea – Babeș-Bolyai), Alba Iulia (16 februarie 2017, Universitatea – 1 Decembrie 1918), Sibiu (23 februarie 2017, Universitatea – Lucian Blaga), Arad (2 martie 2017, Universitatea – Vasile Goldiş), Timişoara (9 martie 2017, Universitatea de Vest). Seria de dezbateri – Romania Centenară se va incheia la Universitatea din Bucureşti, pe 16 martie 2017. Iniţiativa se inscrie in Programul de Guvernare 2017-2020 cu privire la marcarea Centenarului Marii Uniri şi face parte din setul de acțiuni de pregătire a – Forumului Romaniei Centenare, care urmărește să-i reunească pe reprezentanții autorităților centrale și locale, pe cei ai mediului academic și cultural, precum și pe cei ai societății civile. Momentul culminant al – Forumului Romaniei Centenare s-ar putea regăsi in semnarea unui Parteneriat pentru Centenar intre universități, Academia Romană și Guvernul Romaniei.

