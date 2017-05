Deco perete ro va invita in tabara de pictura Hobby

Hobby Art, evenimentul asteptat de amatorii de pictura din toata tara a ajuns la cea dea 10 editie! In 2014 Deco-perete.ro invita toti doritorii sa participe la tabara de pictura Hobby Art care va fi organizata in doua serii- la munte si la mare! „Majoritatea celor care s-au inscris in tabara pana acum au revenit cel putin inca o data si asta datorita unor motive foarte simple: nu conteaza ce varsta sau profesie ai, pictura este pentru toata lumea. Odata initierea inceputa, dezvoltarea poate fi continua si acesta este lucrul esential care reuneste oamenii de fiecare data, mai ales ca persoanele care au mai fost in cel putin o tabara Hobby Art vor beneficia de reducere 50 lei de fiecare data cand se mai inscriu”, spun reprezentantii Deco-perete.ro.

Pentru ca in anii precedenti succesul acestei activitati a fost atat de mare, ideea acestor tabere de creatie a capatat noi proportii, astfel doritorii se pot inscrie pentru perioada 21- 29 iunie la mare ( Eforie Nord) sau/si pentru perioada 19- 27 iulie la munte, la Gura Raului ( in Marginimea Sibiului).

Ca de fiecare data, instructorul artistic este Tudor Francu, un artist deosebit care a reusit cu fiecare editie sa atraga din ce in ce mai multe persoane catre latura creativa a vietii, latura care iti implineste cu adevarat sufletul. “Trebuie sa recunosc ca tabara mi-a schimbat viata, parca mi-a limpezit inima. Abia astept sa particip din nou. Oamenii pe care i-am intalnit aici mi-au devenit prieteni pe viata iar Tudor Francu este un adevarat profesor”, a declarat unul dintre participantii seriilor anterioare.

De stiut despre editia de anul acesta a Hobby Art este ca cele doua serii vor fi organizate astfel:

In perioada 21- 29 iunie iubitorii de mare pot descoperi placerea picturii la Eforie Nord unde vor fi cazati la pensiunea de 3 stele Roxana, in camere duble cu baie proprie. Locatia este deosebita pentru ca beneficiaza de o o curte si o terasa spatioase, perfecte pentru activitatile artistice. Grupul de lucru pentru aceasta serie va fi format din maxim 12 participanti care au depasit stadiul de initiere in pictura. Pretul integral este de doar 1680 lei (include pensiune completa, acces la workshop si activitatile de grup) dar exista si o varianta economica cu demipensiune, 1440 lei.

In perioada 19- 27 iulie cei care isi doresc sa petreaca timp in aerul curat de la Gura Raului( in Marginimea Sibiului) se vor putea inscrie in tabara care va fi organizata aici. Locatia exacta este de aceasta data pensiunea de 4 margarete, Conacul dintre rauri. Cazarea va fi facuta in camere duble cu baie proprie. Terasa generoasa de care are parte locatia este ideala pentru pictura. Grupul de lucru va fi alcatuit de asemenea din 8- 12 persoane. Pretul integral este 1500 lei pentru aceasta serie si include pensiune completa, acces la workshop si activitatile de grup.

Pentru ca intreaga procedura de inscriere se bazeaza pe principiul “Primul venit, primul servit!”, reprezentantii Deco-perete.ro sfatuiesc persoanele care vor sa participe la tabara de pictura Hobby Art sa se inscrie cat mai repede pentru a- si asigura locul intr- una din cele doua serii.



