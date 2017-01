Declaraţii susținute de premierul Sorin Mihai Grindeanu și de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, la sediul Ministerului Afacerilor Interne

Galerie foto Sorin Grindeanu: Bună seara. In primul rand ţin să vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră de astăzi aici, pentru că ne ajutaţi foarte mult la ceea ce inseamnă informarea cetăţenilor. Vreau s-o felicit pe doamna ministru de interne şi vreau să felicit toate structurile, in primul rand ale Ministerului de Interne, fie că vorbim de ISU, de poliţişti, de jandarmi, care şi-au făcut extraordinar de bine treaba, dar o să vă explice dansa in detaliu ceea ce inseamnă raportul la zi şi măsurile pe care le avem de luat in perioada următoare, pentru că nu s-a terminat. De asemenea, mai vreau să indemn, in continuare, aşa cum am făcut-o in ultimele zile, la responsabilitate şi la a se rămane intr-o stare de alertă. Nu s-a trecut peste tot ce inseamnă situaţii grele. Astăzi, pentru a da un exemplu, am avut cred eu cea mai dificilă, doamnă ministru, situaţie legată de cetăţenii romani aflaţi in Bulgaria. Eu vreau să mulţumesc celui care m-a informat in mod direct, un cetăţean simplu. Am luat legătura cu ministrul afacerilor externe care, imediat, a luat legătura cu domnul ambasador de la Sofia. Impreună cu autorităţile bulgare au reuşit să deblocheze situaţia pe Vama Veche. Acum preşedintele de Consiliu judeţean de la Constanţa e pe utilaje pentru a incerca să deblocheze situaţia de la Negru Vodă, unde sunt aproape 50 de… Carmen Dan: 46. Sorin Grindeanu: 46 de cetăţeni care vor să intre in Romania. Majoritatea dintre ei sunt cetăţeni moldoveni, dar nu are importanţă. Incercăm să-i ajutăm. Aş mai vrea să indemn la solidaritate, pe toţi, să mulţumesc oamenilor simpli, ONG-urilor, dincolo de structurile statului cărora le-am mulţumit, care s-au implicat prin gesturi simple in aceste zile in a ajuta, a-şi ajuta concetăţenii. Sunt lucruri care contează. Vreau să le mulţumesc, vreau să indemn şi pentru zilele următoare la gesturi de solidaritate care vor conta extrem, extrem de mult. Aş mai vrea să transmit condoleanţe familiei domnului agent de la Vişeu de Jos, Nistor Gheorghe. Carmen Dan: Avansat post-mortem inspector. Sorin Grindeanu: O să vă spună detalii doamna ministru. Vreau să transmit condoleanţe şi, totodată, aş vrea să privim lucrurile, inclusiv in ceea ce inseamnă structurile statului, poate şi intr-un alt mod. Sigur, e un exemplu in care un poliţist care şi-a făcut datoria a fost ucis, pană la urmă, in exerciţiul funcţiunii. Eu cred că trebuie să privim cu responsabilitate munca pe care o fac inclusiv simplii lucrători ai statului, ai Poliţiei Romane, pentru că, iată, pericolele la care sunt supuşi sunt enorme. Am apreciat foarte mult gestul tuturor poliţiştilor de la ora 2:00 de astăzi, cand au ţinut cu toţii un moment de reculegere. Un lucru extraordinar. Inchei prin a transmite, incă o dată, condoleanţe familiei. Şi o s-o rog pe doamna ministru, care vreau să vă spun că, de cand a intrat codul, a dormit aici aproape in fiecare noapte şi a gestionat extrem, extrem de bine şi eficient lucrurile. Vreau să vă dau un exemplu cu ce am avut de-a face in Constanţa, unde situaţia este extrem de dificilă. Nu ştiu dacă se vede. Cam asta a fost situaţia in Constanţa şi in continuare in Constanţa lucrurile sunt pe cale de a fi rezolvate. Dar cele mai grele situaţii au avut loc acolo. Mulţumesc preşedintelui de Consiliu judeţean, domnului Horia Ţuţuianu. A fost implicat total. Am şi exemple negative, dar nu ştiu dacă e cazul să le dau acum, ale unor autorităţi locale din judeţul Constanţa. Eu sper ca tot ceea ce inseamnă orele viitoare să ducă la deblocarea a ceea ce a mai rămas sau la rezolvarea a ceea ce a mai rămas de făcut. Au fost la muncă şi celelalte ministere. Am amintit de MAE, care a gestionat situaţia cu cetăţenii din Bulgaria. Vreau să amintesc Ministerul Transporturilor. In acest moment cred că doar şase drumuri naţionale mai sunt inchise. Pană dimineaţă sper să fie deschise, inclusiv A2, se lucrează. De asemenea, Ministerul Energiei, sunt prezenţi aici şi ministrul apărării naţionale, care a pus la dispoziţie in judeţul Constanţa dotări din cadrul MApN, şi Ministerul Energiei, care a avut de gestionat tot ceea ce inseamnă chestiunile legate de curent şi de aprovizionare. Varful va fi maine, domnule ministru, cu varful de consum. Dar s-au luat măsurile necesare. Doamnă ministru, eu v-aş ruga să continuaţi aşa cum aţi făcut-o şi pană acum, să aveţi energia s-o faceţi şi zilele următoare. Eu sunt convins că o s-o faceţi şi vă felicit pentru cum aţi gestionat lucrurile pană acum. Carmen Dan: Vă mulţumesc, domnule premier. Sigur o vom identifica. Le mulţumesc şi eu colegilor mei miniştri, pentru că in aceste zile chiar am acţionat ca o echipă şi dumneavoastră aţi fost informat, pe parcursul intregii acestei perioade grele, despre evoluţia evenimentelor. Vă mulţumim că aţi solicitat in permanenţă informaţii şi v-aţi ţinut atat de implicat. Da, au fost două momente grele, momentul referitor la cetăţenii romani aflaţi in Bulgaria. Au fost trei etape, aproximativ 100 de persoane, mai exact 99 de persoane, 20 de copii şi 37 de maşini. I-am adus in Romania in trei etape, primele 13 maşini cu 38 de persoane au intrat in Vama Veche la ora 17:03, o a doua coloană insoţită de poliţie şi preluată de către poliţiştii romani, de 17 maşini şi 55 de persoane, la 17:15 au intrat in Vama Veche, a treia coloană, 7 maşini, 26 de persoane au intrat in Vama Veche la 18:25. Vreau să vă spun că, iniţial, noi am primit informaţia că sunt cetăţeni romani in Dobrich şi impreună cu autorităţile bulgare, cu sprijinul ministrului afacerilor externe, am reuşit să-i strangem de acolo şi să-i aducem spre Balcic, urmand să-şi continue traseul spre Vama Veche, insă in aceste demersuri am identificat şi alţi cetăţeni la 600 de metri de vamă, in localitatea Vaklino şi i-am preluat şi pe aceştia. Eu zic că am reuşit să ne mobilizăm şi intr-un timp relativ scurt, optim, am reuşit să-i aducem. Din Vama Veche au fost preluaţi de structurile noastre, li s-au expus toate posibilităţile, o parte dintre aceştia au ales să rămană in judeţul Constanţa, o parte au avut şi domiciliul in judeţul Constanţa, iar o parte au plecat către Bucureşti insoţiţi de echipaje de poliţie, in mod controlat. Mai avem o situaţie la Vama Negru Vodă, v-a amintit domnul ministru. Acolo inaintăm cu trei freze şi un buldoexcavator, vom ajunge, zic eu, in aproximativ două-trei ore şi acolo va trebui să desfacem şi o porţiune de drum, aflată intre vama bulgară, punctul de trecere din Bulgaria şi Romania. Ii vom prelua şi pe aceştia. Există, odată desfăcut drumul, fără nicio problemă, posibilitatea să ajungă şi aceşti cetăţeni către destinaţiile pe care le aveau in plan. O altă problemă serioasă am avut-o in judeţul Constanţa. A trebuit să mobilizăm mult mai multe forţe, mult mai multe utilaje şi le mulţumesc incă odată colegilor mei de la Ministerul Transporturilor şi de la Minisgterul Apărării Naţionale, Ministerul Apelor, care ne-au sprijinit şi danşii cu utilajele de la Apele Romane. In acest moment, pe drumurile judeţene, la Constanţa, dar vorbim doar de segmente de drum, de tronsoane de drum, mai avem de desfăcut aproximativ 123 de kilometri. Pe drumurile naţionale, tot aşa, pe segment de drum, incă 25 de kilometri şi estimăm ca mane dimineaţă, in jurul orei 5:00, să dăm drumul circulaţiei pe A2 şi A4. Oricum, am gandit ca alternativă şi este viabilă incă de astăzi, traseul Cernavodă-Feteşti-Lehliu- DN2. Deci există ieşire spre Bucureşti fără probleme, insă o facem controlat cu echipaje de poliţie. Am reuşit să rezolvăm şi o altă problemă destul de serioasă, aceea cu alimentarea cu energie electrică. Am avut de dimineaţă 24 de localităţi fără energie, acum mai avem 15 şi 3.100 de abonaţi, care nu sunt incă conectaţi, dar toată noaptea vom lucra pentru a repune aceste localităţi pe consumul energetic necesar. Dacă vreţi, vă pot da cateva exemple de intervenţii. Astăzi am reuşit să ridicăm şi elicopterele SMURD şi am avut trei intervenţii victoriase in judeţul Dolj, am preluat o gravidă şi un copil in varstă de un an şi, in judeţul Arad, unde am preluat o femeie in varstă de 63 de ani. De asemenea, avem misiuni in derulare şi numai intervenţii medicale. Aş vrea să precizez că in cursul zilei de astăzi am avut peste 2.500 de astfel de intervenţii – 80 de gravide şi două persoane dializate. Am intervenit cu 721 de utilaje, am utilizat 1.788 tone material antiderapant şi 4 tone clorură de calciu. Asta ar fi bilanţul zilei de astăzi, o zi grea intr-adevăr. Dar suntem pregătiţi in continuare pentru următoarea perioadă: viscol, ger şi vant in două judeţe. Aş vrea să le mulţumesc colegilor mei şi aş vrea să vă spun că poate n-aş fi putut să accesez toate parghiile necesare şi nu este meritul meu acesta, este rodul unei munci de echipă, dar eu, mecanismul intervenţiei in astfel de situaţii. să ştiţi că l-am invăţat de la un bun profesor. Profesorul acesta se numeşte Liviu Dragnea şi cand era vicepremier al Romaniei coordona in acest mod comitetele naţionale pentru situaţii de urgenţă, eu fiind un prefect la inceput de mandat. Şi in acel an, in Teleorman, am trecut peste inundaţii, peste viscole şi acesta era modul de acţiune şi modul in care vicepremierul de atunci, Liviu Dragnea, pregătea aceste acţiuni. Aşa că este important ca atunci cand gestionezi astfel de evenimente să ştii ce parghii să accesezi. Informaţia intotdeauna trebuie să vină din teren, exact de la locul in care are loc intervenţia. Şi ne-am asigurat, in permamenţă, că informaţiile care au venit din teren şi care au fost prelucrate in centrul operaţional de comandă sunt cele reale, cele corect cuantificabile şi in felul acesta, zic eu, am reuşit să ţinem in mană o situaţie destul de serioasă şi să gestionăm bine o perioadă destul de grea pe care am traversat-o şi continuăm in felul acesta, in echipă, şi in perioada următoare. Reporter: Domnule prim-ministru, cum evaluaţi situaţia de pe A2, unde poliţiştii din teren, apropo şi de ce spunea doamna ministru, au raportat că vizibilitatea se apropie de zero, insă autostrada a fost inchisă de abia după patru ore? Sorin Grindeanu: Păi eu cred că dacă privim lucrurile după proceduri, nu altcumva, responsabilitatea, in primul rand, după ceea ce angajaţii MAI au raportat, a fost a administratorului de drumuri. Dacă vă aduceţi aminte, ieri cred că am făcut o vizită la Ministerul Transporturilor, administratorul drumurilor e compania naţională, unul din motivele pentru care domnului director i-am cerut, nu direct, ci ministrului transporturilor, să ia măsuri legale pentru demiterea directorului Homor. Mulţumesc. Carmen Dan: Il pot completa pe domnul prim-ministru spunand că echipajele de poliţie au fost la deschiderea tronsoanelor pe A2 de la 3:00 dimineaţa, aşteptand ordinul de inchidere, pentru că poliţia işi dă un aviz in această situaţie şi acea decizie de inchidere a venit la ora 6:00. A venit tarziu. Sorin Grindeanu: Vă mulţumim. Carmen Dan: Mulţumim.

