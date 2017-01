Declaraţii susţinute de premierul Sorin Mihai GRINDEANU la începutul primei şedinţe de guvern

Sorin Mihai GRINDEANU: Bună seara, dați-mi voie să vă felicit pentru audierile de azi, pentru votul din Parlament, toate aceste lucruri sunt deja de domeniul trecutului. Astăzi suntem la prima ședință de guvern și vreau să mai spun o dată următorul lucru, și să-l subliniez, și anume responsabilitatea care apasă pe umerii fiecăruia dintre noi. O responsabilitate dată de votul romanilor din 11 decembrie, de votul de astăzi din Parlament și care ne obligă la a pune in aplicare proiectul, Programul de Guvernare 2017-2020. Cateva lucruri mai vreau să vă anunț, in primul rand, maine dimineață la ora nouă, fiecare ministru merge și preia ministerul pentru care a fost votat in Parlament. Totodată, vă rog să faceți un inventar al problemelor urgente pe fiecare minister, astfel incat vineri, cand vom avea următoarea ședință de guvern, să le prezentați. Astăzi avem pe ordinea de zi, așa cum știți, două puncte: un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și un proiect de Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri in domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Sunt lucruri absolut necesare pentru a funcționa cum trebuie acest guvern, și in al doilea rand pentru a da posibilitatea Parlamentului in zilele următoare să adopte proiectul de lege. Campania a trecut, avem toate avizele pentru cele două, deja intrăm in paine și trecem la fapte. Mulțumesc reprezentanților presei!

