Declaraţii de presă susţinute de Victor Ponta, secretarul general al Guvernului, la Palatul Victoria

[Check against delivery] Alina Petrescu: Bună seara tuturor şi bine v-am găsit! In primul rand aş vrea să vă anunţ cateva decizii importante luate astăzi de premierul Sorin Grindeanu. Pe de o parte, decizia de eliberare din funcţia de secretar general al Guvernului a domnului Mihai Busuioc şi numirea in această funcţie a domnului Victor Ponta. De cinci zile au fost contrasemnate – specific acest lucru – de secretarul de stat Alexandru Mihai Ghigiu, in urma refuzului repetat şi nemotivat al domnului Mihai Busuioc şi al doamnei Andreea Lambru de a contrasemna deciziile prim-ministrului Romaniei. Tot astăzi, au fost trimise către Administraţia Prezidenţială propunerile de vacantare a posturilor de ministru al Afacerilor Interne şi de viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi, odată cu aceste propuneri, şi propunerile de numire ca interimari a domnului Augustin Jianu in funcţia de viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale şi a domnului Sorin Mihai Grindeanu in funcţia de ministru al Afacerilor Interne, urmand ca, in funcţie de decizia Administraţiei Prezidenţiale, domnul Mihai Grindeanu să delege, cel mai probabil, atribuţiile sale către un secretar de stat din cadrul Ministerului de Interne. Alte patru decizii semnate astăzi de domnul prim-ministru: decizii de eliberare din funcţie a domnului secretar de stat Adrian Mlădinoiu, decizie de eliberare din funcţie a domnului secretar de stat Tudor Vesa – amandoi din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG); decizie de eliberare din funcție a domnului secretar de stat Adrian Marius Dobre din cadrul Ministerului Muncii; şi decizie de eliberare din funcţie a domnului secretar de stat Adrian Ionuţ Gadea din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale. Şi cu asta ii dau cuvantul domnului secretar general al Guvernului Romaniei, Victor Ponta. Victor Ponta: Vă mulţumesc. Bună seara! Nu mă așteptam nici eu, nici dvs. şi, ca să fiu sincer, nu-mi doream să ne revedem atat de curand in acest loc, dar viaţa ne pune in situaţii neaşteptate – şi acum suntem intr-o situaţie neaşteptată şi intr-o situaţie anormală. Vreau să vă anunţ că premierul, domnul Grindeanu, mi-a propus ieri să vin in echipa domniei sale, in această perioadă cu totul şi cu totul anormală pentru funcţionarea unui guvern, Guvernul Romaniei, sau orice alt guvern dintr-o ţară civilizată. Și am spus imediat da, deşi nu mă aflam in ţară ieri, am spus că vin să-l ajut, pentru că eu cred că Sorin Grindeanu merită sprijin pentru lucrurile corecte pe care vrea să le facă. Vă puteţi imagina uşor că funcţia de secretar general al Guvernului nu era exact ceea ce aveam in planul de carieră sau pe lista de dorinţe de funcţii publice, dar nu cred că e cazul de orgolii aici. Cred că este cazul să asigurăm prim-ministrul, domnul Grindeanu, miniştrii care vor fi şi trebuie să fie in funcţie in perioada următoare, funcţionarea guvernului pentru binele tuturor cetăţenilor. Guvernul nu a fost niciodată şi nu va fi niciodată al unui partid (…;), ci este Guvernul Romaniei. Nu se poate inchide aşa, ca un supermarket, pe perioada unei crize politice, ştiu foarte bine acest lucru, trebuie să funcţioneze chiar şi in situaţii anormale. Și premierul Sorin Grindeanu va face acest lucru, iar eu il voi sprijini din această calitate pe care, cu siguranţă, o voi ocupa in mod temporar. Ca să fie foarte clar: persoana celui care mi-a făcut propunerea a contat foarte mult. Il cunosc pe domnul Grindeanu de foarte mulţi ani, este un om onest, ca toţi cei din Banat, un om serios. I s-a dat, i s-a cerut să accepte funcţia de prim-ministru. N-a cerut el, in luna decembrie, şi chiar dacă inceputul a fost foarte greu şi cu multe probleme – şi era normal să fie aşa – in ultimele zile am văzut un prim-ministru puternic, hotărat, stăpan pe ideile lui şi cu o viziune pentru viitor, pentru viitorul Romaniei, şi, sincer să fiu, şi pentru viitorul PSD, dacă PSD vrea să mai aibă viitor. Motiv pentru care sunt dispus să-l ajut cu toată experienţa, cunoştinţele pe care le-am acumulat in funcţiile anterioare. Am fost de destule ori in această clădire, in diversele poziţii pe care le-am avut şi pot să fac acest lucru, acceptand propunerea prim-ministrului şi solicitarea sa de sprijin, cu toate riscurile politice şi responsabilităţile pe care incerc şi inţeleg să mi le asum. Să fie foarte clar ce vreau să facem in următoarele zile. In primul rand, e vorba de o perioadă de timp, evident, limitată, dar nu se ştie cat de limitată, să ţinem pe linia de plutire activitatea guvernamentală, care a fost torpilată de o decizie politică greşită luată de domnul Dragnea, colegul nostru. Și, desi realizez că nu este uşoară poziţia actuală, cunosc destul de bine administraţia centrală ca să pot să-l sprijin pe premier in indeplinirea sarcinilor care-i revin in perioada următoare. Evident că perioada depinde de evoluţiile politice. Dacă moţiunea de cenzură iniţiată chiar de PSD contra guvernului PSD nu va intruni numărul necesar de voturi, atunci vă imaginaţi şi inţelegeţi că este voba deja de o activitate pe termen mai lung, in care prim-ministrul va incerca să aibă o majoritate şi un guvern funcţional, lucru pe care, vreau să vi-l amintiţi, l-a realizat domnul Tăriceanu in 2007 – 2008, şi anume un guvern minoritar, dar care a funcţionat. Dacă moţiunea de cenzură – pe care sunt convins că nu doar eu, dar cred că foarte mulţi parlamentari PSD impotriva propriului guvern nu o vor vota – dacă moţiunea totuşi trece, atunci, pană la numirea unui nou prim-ministru votat de parlament, domnul Grindeanu trebuie să asigure funcţionarea guvernului. Vreau să vă reamintesc că au fost perioade de interimat de pană la trei luni in această ţară şi nu poţi să inchizi guvernul la dorinţa domnului Dragnea. Există măsuri guvernamentale care nu pot aştepta, in aecastă perioadă, premierul, domnul Grindeanu, miniştrii trebuie să vină la serviciu, pentru că este vorba de interesul public şi sunt in funcţie, trebuie să aibă grijă. Mă refer in primul rand la faptul că, pană la 1 iulie, trebuie acreditat pe agenţii de management şi organisme intermediare pentru fondurile europene, că trebuie inchis semestrul, apropo de situaţia bugetară – incasări, cheltuieli şi pregătit rectificarea – că sunt intalniri internaţionale. Romania, după cum ştiţi – şi l-am felicitat pe premierul Grindeanu pentru această iniţiativă – a depus o cerere oficială pentru a găzdui la Bucureşti Agenţia Europeană a Medicamentului. Vă pot da foarte multe lucruri care nu pot să aştepte rezolvarea crizei politice şi de care premierul Grindeanu, cu sprijinul miniştrilor şi al meu, se va ocupa in continuare. In rest, sunt absolut convins că cel puţin din partea premierului Grindeanu există dorinţă de dialog, chiar şi acum, in ceasul al 13-lea, pentru ca guvernul să revină intr-o funcţionare normală, să aibă o majoritate normală – şi mă refer la PSD-ALDE, cu siguranţă – şi să poată să-şi exercite cat mai bine demnitatea pe care a ocupat-o, repet, nu la solicitarea domniei sale, ci la solicitarea tocmai celor care acum il consideră foarte rău, deodată. Vreau să spun incă o dată că am acceptat funcţia şi mă consider onorat să lucrez cu domnul Grindeanu, aşa cum şi domnia sa a lucrat cu mine, atata timp cat lucrăm pentru binele public. Și sunt cu atat mai mulţumit că lucrez cu domnia sa, cu cat in ultimele trei zile a trecut un test pe care eu, care fac politică de destul timp, nu l-am văzut, e un test mafiot aproape, şi anume: ameninţări personale, aşa-zise dezvăluiri personale sau tentative de mituire cu funcţii bănoase in care, sincer, domnul Grindeanu nu avea de ce să meargă, pentru că nu are pregătirea necesară. Faptul că a trecut acest test, pentru mine, ca cetăţean al Romaniei, a fost motivul determinant pentru care am acceptat această funcţie şi vreau să fiţi convinşi că, din această seară chiar – cum a prezentat, de altfel, colega mea – ne-am apucat de treabă şi la Guvernul Romaniei nu se stinge lumina. Dacă aveţi intrebări la care doriţi să vă răspund, pe cat mai scurt vă răspund, după care mă intorc alături de prim-ministru, pentru a lua măsurile care se impun. Reporter: Bună seara! Victor Ponta: De pe vremea mea nu a mai rămas niciun pic de apă să imi daţi şi mie să..? Salut, Sergiu! Reporter: Acceptand această poziţie, riscaţi acum să fiţi exclus şi dvs. din PSD. Victor Ponta: Da. Reporter: V-aţi gandit la această variantă, aţi vorbit despre această variantă atat cu premierul Sorin Grindeanu, cat şi cu şeful PSD, Liviu Dragnea? Victor Ponta: Cu premierul Grindeanu bineinţeles că am vorbit. Vreau să vă spun un singur lucru, şi fac un singur comentariu: sub conducerea domnului Dragnea şi la solicitarea domnului Dragnea, venit din PD, PSD inţeleg că işi exclude, in două zile consecutive, cei doi premieri. Pe dl. Năstase, de altfel, nu l-a mai reprimit. Eu cunosc foarte mulţi oameni care au votat PSD, care s-au luptat pentru PSD şi nu aş vrea să fiu in locul lor acum, in situaţia in care dl. Dragnea a decis să ii excludă din partid pe cei doi prim-miniştri pe care i-a avut – repet, pe dl. Năstase nu l-a mai reprimit. In rest, nu vreau să vorbesc mai mult despre politică şi despre partid de aici, de la guvern. Dar vreau să spun un lucru pe care il aveam aici, in notiţă, dar nu l-am mai spus, că m-am gandit să nu vorbim de politică: nu aş vrea să semănăm cu Partidul Socialist din Franţa, care a caştigat alegerile cu peste 50% şi acum a ajuns la 10%. Şi dl. Grindeanu este membru PSD, maine inţeleg că va merge in organizaţia sa, şi bine face, şi nu poate să ii ia acest lucru, această calitate, nici măcar domnul Dragnea, venit de la PD. Vă rog! Reporter: Vă rog să ne spuneţi, dacă aţi apucat să vă uitaţi pe demisiile care au ajuns la Secretariatul General al Guvernului, să ne spuneţi cate demisii au fost depuse şi caţi miniştri nu şi-au depus demisia pană in acest moment. Victor Ponta: Acest lucru vi-l va comunica prim-ministrul. Eu ştiu, am verificat, pentru că am contrasemnat celelalte documente, demisiile doamnei Sevil Shhaideh şi doamnei Carmen Dan, care au şi fost, de altfel, trimise către preşedinte. Şi ceilalţi miniştri, pe care vă daţi seama că ii cam cunosc pe toţi şi de la care aşteptăm, prim-ministrul şi eu, să vină la serviciu luni, nu incalcă nicio decizie a partidului, işi fac doar datoria legală, timp de 15 zile, pentru a asigura buna funcţionare a guvernului. Repet, o spun incă o dată – şi nu este nevoie să o spun pentru colegii mei, ci pentru cei care ne privesc – guvernul nu se poate inchide, trebuie să funcţioneze, apar tot timpul situaţii care trebuie rezolvate in orice minut. Şi, dincolo de cele două doamne ministru care, sigur, nu vor mai fi in funcţie după ce preşedintele aprobă această propunere, ceilalţi, luni, premierul vrea să lucreze cu ei şi eu voi lucra alături de ei pentru ceea ce este urgent, pană cand un alt prim-ministru, votat de parlament, va veni la Palatul Victoria. Reporter: Dacă imi permiteţi, o completare. Victor Ponta: Orice. Reporter: De ce doar aceste două propuneri, de ce doar aceste două demisii au fost semnate in această seară? Victor Ponta: Nu mă tentaţi să fac comentarii politice, a fost decizia premierului şi cred că a decis bine. Reporter: Bună seara, domnule secretar general! Aş vrea să vă intreb – spuneaţi de acea moţiune de cenzură şi de faptul că mulţi membri din PSD nu vor vota pentru – vroiam să vă intreb dacă, in această perioadă sau de acum inainte, veţi discuta cu colegii sau foştii colegi, să le spun, nici nu ştiu, din PSD… Victor Ponta: Colegii. Reporter: Colegii, aşa. Victor Ponta: Dl. Grindeanu şi cu mine, repet, suntem membri PSD şi vom fi indiferent de voinţa domnului Dragnea. Reporter: Discutaţi cu ei, incercaţi această negocieri. Victor Ponta: Da. Reporter: Astfel incat să formaţi o nouă majoritate. Şi aş vrea să vă intreb dacă negocierile se duc şi cu PNL, şi cu USR, şi cu PMP. Cei din PMP au spus oricum că vor vota impotriva moţiunii. Victor Ponta: Deocamdată, ceea ce pot să vă spun, deoarece am venit la guvern astăzi la pranz să vorbesc cu premierul – repet, nu eram in ţară, apropo de toate scenariile fanteziste, eram intr-o altă ţară cu soţia mea şi am părăsit-o pentru dl. Grindeanu, dar soţia mea fiind tot din Timişoara mi-a dat voie. Insă, ceea ce pot să vă spun, ne-am preocupat de cum facem să funcţioneze Guvernul. Mai departe, evident că şi premierul, evident că şi eu, şi mai sunt şi alţi colegi alături de noi, vom discuta cu parlamentarii PSD, să le spunem un singur lucru: nu intraţi in istorie in acest fel, pentru că nu mai există niciun partid in istorie care să işi voteze o moţiune de cenzură impotriva propriului guvern. In rest, discuţiile la nivel politic sunt convins că le va duce domnul Grindeanu cu conducerea PSD, şi sunt convins că, pană in ultimul moment, pot exista soluţii raţionale, in interesul public al tuturor celor care au votat intr-un fel sau altul sau nu au votat deloc. Altceva mai mult nu vreau să vă spun şi nu intră in atribuţiile mele, pe care tocmai le-am preluat. Reporter: Dar vreun semnal sau vreo presiune din partea apropiaţilor domnului Dragnea – că ştim cu toţii ce spunea premierul Grindeanu, au fost foarte multe voci nervoase care ii spuneau că ar trebui să demisioneze, de ieri, de cand a fost vehiculat numele dumneavoastră pentru această funcţie – aţi primit? Victor Ponta: Cu mine, toată lumea din PSD vorbeşte frumos, şi eu la fel, vorbesc frumos cu ei, pentru că totuşi avem o istorie de 15 ani comună şi sunt convins că, poate cu mici excepţii, chiar toţi vrem ca PSD să aibă succes, şi guvernul, orice guvern PSD. Eu am fost şi in guvernul domnului Năstase, am condus după aceea celălalt guvern, şi chiar mi-aş dori ca, dincolo de lucrurile greşite pe care le-am făcut, că am făcut şi eu destule greşeli, guvernarea să meargă bine – şi aceasta. Reporter: Domnule secretar general, o intrebare. In momentul de faţă nu s-a propus spre demitere niciun membru al ALDE care face parte din Cabinetul Grindeanu, fie că vorbim de miniştri, fie că vorbim de secretari de stat. Să inţelegem prin acest lucru că se poatră negocieri şi cu cei de la ALDE, motiv pentru care nu a fost eliminat niciun membru din Cabinet? Victor Ponta: Unu: cand premierul va lua o decizie, evident că eu o voi contrasemna şi o vom trimite la Cotroceni. Doi: chiar ii cunosc pe miniştrii ALDE. Domnul Meleşcanu are nişte lucruri importante şi bune de făcut, dincolo de faptul că ştiţi că am o părere foarte bună despre domnia sa ca ministru de externe. Cred că ministrul energiei, ministrul mediului, in următoarele 15 zile, şi cel pentru relaţia cu parlamentul işi fac datoria legală. Apropo de relaţia cu parlamentul, ca secretar general, am cerut deja un punct de vedere – deşi recunosc că ştiam situaţia, că am trecut de multe ori prin ea: nu se poate face moţiune de cenzură care să se voteze miercuri. Cred că citim toţi textul din Constituţie, nu există. Ştiu, că am făcut ceva moţiuni la viaţa mea, ca să zic aşa. Asta inseamnă că trei plus cinci, opt zile este cel mai rapid. Asta inseamnă că, repet, domnul Grindeanu trebuie să asigure funcționarea guvernului cel puţin două-trei săptămani de acum incolo. Dacă nu cumva moţiunea va pica, şi atunci rămane prim-ministru, sau dacă nu cumva apar alte probleme pe care dumneavoastră le cunoaşteţi şi le ştiţi foarte bine, apropo de viitorul guvern. Repet, pană in secunda in care noul prim-ministru intră in Palatul Victoria, domnul Grindeanu trebuie să işi facă datoria, şi acea secundă s-ar putea să fie mai apropiată sau mai depărată. Reporter: Bună seara! Voiam să vă intreb dacă aţi vorbit zilele acestea cu liderul PSD, Liviu Dragnea sau cu domnul Tăriceanu. Victor Ponta: N-am vorbit cu liderul PSD, domnul Dragnea, din luna februarie, de cand nu a mai avut dorinţă, puţinţă şi plăcere să vorbească cu mine. Reporter: Şi cu domnul Tăriceanu? Victor Ponta: Restul lucrurilor, cu cine mai vorbesc, sunt lucruri private. Cu preşedintele partidului trebuia să… Nu cumva să vă spună iarăşi că suntem prieteni. Reporter: Cu UDMR-ul aţi discutat? Victor Ponta: Vreau să vă spun un singur lucru: am lucrat cu cei de la UDMR in diverse situaţii. Eu cred că niciun PSD nu trebuie să ceară niciodată altui partid să il ajute in bătălia internă. Și cred că PSD are puterea să işi rezolve singur problemele interne, fără să ceară ca un alt partid să vină să il ajute in acest sens. Dar ăsta e un comentariu deja politic şi vă rog să nu mă mai provocaţi in acest sens, să mă intrebaţi despre activitatea guvernului, şi chiar asta voi face in perioada următoare, ajutandu-l pe premierul Grindeanu. Reporter: In aceste condiţii, există posibilitatea ca, săptămana viitoare, să avem o şedinţă de guvern, există măsuri ce trebuie luate? Victor Ponta: Dacă sunt lucruri urgente, care privesc interesul public…; Vă dau un singur exemplu, pe care il am acum in minte: astăzi, Comisia Europeană ne-a comunicat, nu doar nouă, ci tuturor ţărilor care am depus o solicitare oficială legată de viitorul sediu al Agenţiei Europene a Medicamentului, faptul că s-au schimbat nişte proceduri. Noi, dacă nu refacem cererea conform solicitării Comisiei Europene, practic, suntem eliminaţi din competiţie. Eu nu cred că cineva dintre actualii miniştri – repet, il cunosc pe domnul Bodog, de exemplu, pe care il apreciez, sau pe oricare din ceilalţi miniştri – nu cred că cineva zice: hai să pierdem sediul Agenţiei Europene a Medicamentului pentru că ne-a zis domnul Dragnea să nu venim la serviciu. Eu nu cred chestia asta. Dacă vor fi lucruri urgente, care nu pot să aştepte, cu siguranţă trebuie făcută o şedinţă de guvern şi premierul o va convoca. Reporter: Şi o ultimă intrebare, premierul a discutat, ştiţi cumva, cu preşedintele dacă este de acord cu aceste interimate? Victor Ponta: Cu siguranţă pot să vă confirm un lucru: că premierul a discutat cu preşedintele, dintr-un motiv foarte simplu, pe care eu l-am invățat lucrand cu doi președinți: nu trimiţi propunere inainte să-l intrebi pe președinte. E o chestiune nu doar de politeţe, este o chestiune de funcţionalitate şi, repet, am experienţă de a lucra cu doi preşedinţi. Iar domnul prim-ministru, inainte de a trimite documente către preşedinte, evident că il intreabă, logic. Vă mulţumesc, dacă am fost atat de exhaustiv. Reporter: Dacă se mai poate numai…; sau dacă aş putea să traduc… Victor Ponta: Pentru tine, da. Reporter: Eu vă mulţumesc. Victor Ponta: Dar mă intreabă sigur şi Maria ceva dacă… Da. Reporter: Ceea ce spuneţi acum poate să fie considerat un semnal pentru toţi cei care sunt in continuare miniştri demisionari: e adevărat că veţi colabora cu ei dacă vor să rămană in acest executiv? Ei riscă să-şi piardă funcţia din PSD. Victor Ponta: Nu, atenţie, mai spun incă o dată. Dincolo de faptul că pe cei mai mulţi dintre miniştrii demisionari ii cunosc personal şi am lucrat cu ei, aici este vorba dacă e ceva urgent. Dacă e ceva urgent, doamne fereşte, se intamplă vreun accident sau ceva, doamna Carmen Dan trebuie să vină la serviciu, da? Dacă e vreo problemă pe… Reporter: … nu trebuie să mai vină doamna Carmen Dan. Victor Ponta: Ba da, că este obligată legal in următoarele 15 zile, altfel răspunde civil şi penal. Orice ministru care nu-şi indeplineşte atribuţiile… Mandatul unui ministru incetează in momentul… Reporter: Dar dacă semnează preşedintele Iohannis, practic… Victor Ponta: Nu, atenţie! Nu. Nici măcar atat. In momentul in care se publică in Monitorul Oficial decretul prezidenţial prin care incetează mandatul. Pană in acea secundă, fiecare ministru răspunde civil, penal şi contravenţional dacă nu işi indeplineşte atribuţiile. Eu nu cred că se va intampla acest lucru şi sper ca domnul Dragnea să nu le ceară să nu işi facă datoriile legale, ameninţandu-i cu excluderea din partid. Aş vrea – deşi am ajuns intr-o situaţie, e adevărat, dincolo de o limită a absurdului – sper să nu mergem mai departe in acest sens. Doamna purtător de cuvant mă ceartă dacă mai stau şi am treabă. Vă mulţumesc şi ne mai intalnim in aceste zile. Eu maine sunt la birou şi ne vedem cu mare plăcere. Vă mulţumesc! Seară bună!

