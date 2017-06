Declarații de presă susținute de premierul Sorin Grindeanu la Palatul Victoria

Galerie foto [Check against delivery] Daţi-mi voie să vă spun cateva lucruri. In primul rand, să le mulţumesc tuturor romanilor pentru susţinere. Sincer, sunt impresionat de toate mesajele pe care le-am primit in ultimele zile. In primul rand, le mulţumesc primarilor și membrilor PSD care m-au sunat şi mi-au trimit mesaje şi in egală măsură le mulţumesc şi acelor romani care nu au nicio legătură cu politica și care mi-au trimis aceste mesaje pe Facebook. Să ştiţi că au insemnat foarte mult pentru mine şi de aceea am ţinut să incep această conferinţă de presă mulţumindu-le tuturor. Mai vreau să vă spun ceva la inceput şi anume faptul că sunt in acest partid de 21 de ani şi colegii mei, care mă cunosc foarte bine din Timiş, ştiu că, de multe ori, le spuneam următorul lucru: PSD nu este PCF-ul nimănui, PSD nu este PCF-ul nici al lui Sorin Grindeanu, nici al lui Liviu Dragnea, nici al lui Nicolae Bădălău sau Stănescu şi alţii. Forţa acestui partid a sta şi stă – drept dovada alegerile din 11 decembrie – in sutele de mii de membri care au muncit şi care ne-au dus spre victorie. Asta a caracterizat forţa, aşa cum spuneam, a acestui partid in toţi aceşti ani şi vreau să le mulţumesc lor, in primul rand, pentru toată susţinerea pe care au dat-o pe parcursul anilor pentru partidul din care fac parte. Vreau să clarific cateva lucruri din CEx, pentru că am văzut mai devreme cateva nuanţe care nu au fost chiar aşa şi eu cred că e bine să le spunem corect, in faţă, transparent, fără niciun fel de interpretare. In primul rand vreau să le transmit multora dintre colegii din CEx că imi pare rău că au trecut prin această experienţă neplăcută, printr-o experienţă care nu e prima. Dacă stăm să ne uităm in spate, au mai existat experienţe de acest tip, cel puţin in ultimul an, un an şi jumătate, in partid. Ştiu de toate lucrurile şi tot ceea ce s-a intamplat şi inainte de CEx şi de aceea ţin neapărat să-mi cer scuze pentru faptul că şi datorită acestei situaţii au ajuns să trăiască o asemenea experienţă. L-am auzit mai devreme pe dl Liviu Dragnea spunand că nu era sigur că acest CEx se va termina cu retragerea sprijinului politic şi incercarea de a mă demite. Eu acum nu aş vrea să vă spun că lucrurile nu stau aşa, dar vă spun cum stau. Şi anume: de ce in toată această perioadă – şi nu o să nominalizez -, inclusiv in această seară, in cateva randuri, mi s-a propus şefia mai multor instituţii ale statului doar ca să imi dau demisia sau chiar să fac parte din viitorul guvern, ministru sau viceprim-ministru, etc. De asemenea, l-am văzut pe dl preşedinte Liviu Dragnea spunand că nu ar fi vrut să plec, dar in acelaşi timp a incercat, aşa cum vă spuneam, să mă convingă să accept alte funcţii. Asta ca să clarificăm această situaţie care eu zic că merita a fi clarificată, da? Trecem mai departe: nu imi dau demisia! Şi vă spun şi de ce! Am obligaţia să mă comport responsabil faţă de Romania şi faţă de partidul din care fac parte! Să ştiţi că acest guvern este Guvernul Romaniei, nu este guvernul CEx-ului! Cred că toţi trebuie să ne simţim responsabili de acest lucru! Şi eu mă simt responsabil! Imi dau demisia – şi repet ceea ce am spus in CEx -, imi voi da demisia atunci cand preşedintele Klaus Iohannis, după consultări cu partidele, va numi un premier de la PSD! Eu cred că este normal faţă de acele sute de mii de oameni de care vă spuneam mai devreme, faţă de scorul pe care PSD-ul l-a obţinut in alegeri, ca lucrul ăsta să se intample şi eu nu vreau, atat cat pot, ca alte scenarii să poată să intre in discuţie. Tocmai pentru aceasta fac acest lucru. Demisia mea, vă repet, este momentul in care preşedintele Klaus Iohannis, după consultările cu partidele parlamentare, va spune: Da, il numesc premier pe domnul sau pe doamna X sau Y de la PSD. Şi lucru ăsta l-am anunţat in CEx şi vi-l reafirm şi dvs. astăzi, in faţa tuturor cetăţenilor Romaniei. Am inţeles, de asemenea, că eu sunt de vină că nu avem diverse lucruri enunţate timp de o oră şi ceva de către dl Darius Valcov in şedinţa Comitetului Executiv. Mai vreau să fac o precizare şi anume faptul că nu mă agăţ de acest scaun şi nu vreau să fie interpretată, de niciun fel, această acţiune a mea ca şi cand m-aş agăţa de scaun. Nu. Am spus că imi dau demisia in acele condiţii. Şi lucrul ăsta l-am anunţat şi in Comitetul Executiv Naţional al partidului. Şi sper ca această criză să se incheie cat mai rapid. Revin le celebrele măsuri: am văzut cred că vreo 390 spre 400 de măsuri care trebuiau făcute in primul semestru al anului 2017. Dar, totodată, şi v-aş ruga să vă uitaţi, am inţeles că sunt de vină că nu sunt duse la indeplinire măsuri din programul de guvernare care au termen de finalizare 2018. Şi vă rog să vă uitaţi şi să studiaţi aceste lucruri. Vă citesc o măsură care in cazul, in analiza domnului Valcov, este nerealizată in aceste prime şase luni de guvernare: dezvoltarea relaţiilor economice cu Federaţia Rusă. Eu ştiu că suntem incă ţară membă a UE şi trebuie să respectăm sancţiunile UE. Poate că dl Valcov şi ceilalţi ştiu altceva. Şi de asta trebuie să plec, probabil. Deşi avem o economie care merge foarte bine – şi nu spun eu asta, spun şi organismele europene – şi nişte miniştri care au muncit, mare parte din ei, i-am propus după toate aceste lucruri in CEx domnului Liviu Dragnea să ne asumăm impreună acest presupus eşec. Şi anume să ne dăm amandoi demisia. N-am văzut că s-a intamplat sau poate că mi-a scăpat in declaraţiile de după. Acum o lună, pe 19 mai, dl preşedinte Dragnea spunea aşa: Mă mulţumesc toate ministerele, şi ca cetăţean şi ca preşedinte al Camerei Deputaţilor şi ca preşedinte de partid. Vă repet, acum o lună, in 19 mai. Ce s-a schimbat intre timp, ce s-a intamplat, chiar n-am reuşit să aflu nici măcar in şedinţa CEx. Să ştiţi că nu mi-am dorit deloc, chiar deloc, să ajungem la acest moment foarte greu pentru PSD şi pentru Romania. Inainte de această şedinţă am incercat să inţeleg de ce există această furie de a schimba propriul guvern, după numai şase luni de la guvernare. Şi un guvern care, de bine, de rău, a performat şi are rezultate. Am vrut să inţeleg, de asemenea, de ce timp de mai bine de o lună de zile dl Liviu Dragnea şi alţii pe care i-aţi văzut la televiziuni şi nu numai au vorbit despre remanieri, analize, demisii ş.a.m.d. Mi-a fost foarte greu şi in continuare imi este foarte greu să inţeleg de unde aceste lucruri. De ce trebuie să pui presiune pe propriii tăi miniştri, pe care tu i-ai pus acolo? Nu am găsit un răspuns, decat unul singur, poate, şi anume dorinţa unui singur om de a avea toată puterea. Nu văd alt răspuns. Singurul. Daţi-mi voie, și cred că e normal să fac acest lucru, să spun cateva dintre realizările, sau de unde plecăm, pe care acest guvern, in cinci luni şi un pic a reuşit să le aibă. Romania traversează o perioadă extrem de bună din punct de vedere economic şi avem marea oportunitate ca anul 2018, anul centenarului, şi 2019, anul in care ţara noastră va deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, să ne găsească extrem, extrem de stabili din punct de vedere economic şi să ne indeplinim cu succes obiectivele. Haideţi să vedem de unde plecăm in cele cinci luni şi jumătate: cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, 5,7%, puterea de cumpărare a romanilor a crescut cu 15,4 faţă de anul trecut, perioada similară, cea mai mică inflaţie de la nivelul UE, 0,4, peste 110.000 de noi locuri de muncă nou create in această perioadă, suntem ţara cu aproape cel mai mic procent de şomaj din Uniunea Europeană, 5,3, printre cele mai mici; au fost investiţii directe in această perioadă in Romania de 1,3 miliarde de euro, un nivel record al exporturilor de 11,5% in trimestrul I, fiind cele mai ridicate de după 2012. Aş vrea să vă spun o informaţie nouă, din ultimele ore, şi anume că reprezentantul misiunii Comisiei Europene pe fonduri UE, pe exerciţiul nou, a spus că in mare parte totul este in regulă, dar avem nevoie de stabilitate pentru aprobarea măsurilor. Am fost intrebaţi azi cine semnează documentele săptămana viitoare. In ceea ce priveşte relaţiile externe, că şi acolo, dacă vă uitaţi, era o problemă. Eu şi colegii mei din guvern am incercat, in această perioadă, să construim, să intărim relaţii pe care ţara noastră le are. Aş menţiona, aşa cum ştiţi, vizitele in Israel, Austria şi, recent, in Croaţia şi, mai ales, vizita de săptămana trecută din Franţa, unde am convenit cu omologul meu, dl prim-ministru Philippe, să lucrăm impreună la dosarele europene importante, avansand totodată interesele strategice şi economice ale Romaniei. De asemenea, suntem intr-o poziţie extrem de bună de a deveni membri OCDE. Iarăşi, o ţintă pe care dorim să ne-o atingem in toamna acestui an. In toată această perioadă, am tot auzit, pe surse, de o evaluare a guvernului, a miniştrilor şi a mea, ca premier. Sigur că am participat, de asemenea, in toată această perioadă la tot felul de intalniri şi cu preşedintele partidului şi cu colegi de partid şi pot să vă spun următorul lucru: eu, ca premier al Romaniei, am văzut pentru prima dată această evaluare in această seară. Dacă dvs. vi se pare că aceasta este o metodă şi o modalitate corectă, mie, nu. Eu cred că această evaluare, şi am spus-o şi colegilor mei, trebuia să fie făcută, in primul rand, prin dialog cu mine, ca premier, şi in al doilea rand, cu fiecare ministru in parte, astfel incat să fie una cat se poate de reală. Marea majoritate a miniştrilor n-a participat la niciun fel de intalniri de acest tip şi, la fel, pentru ei a fost o premieră şi au văzut pentru prima dată şi danşii, ca şi mine, această evaluare făcută de dl Darius Valcov, care din cate ştiu eu, nu mai e membru PSD. Eu mă aşteptam şi chiar am crezut, chiar am crezut acest lucru, ce s-a tot anunţat, şi anume că există acea comisie celebră in interiorul partidului care analizează activitatea guvernului, a miniştrilor ş.a.m.d. Nu am aflat nici astăzi şi nu ştiu să vă spun in afară de dl Darius Valcov pe altcineva ca făcand parte din acea comisie. Nu ştie nimeni din cine e formată. Eu cred că trebuia să ştiu, ca prim-ministru, şi la fel colegii mei din partid. De aceea, cred că ceea ce s-a intamplat astăzi, prin această evaluare, de fapt era o justificare pentru a mi se spune: – Trebuie să pleci, trebuie să-ţi dai demisia. Eu am un tabel simplu cu măsurile din programul de guvernare şi vă rog, de asemenea, şi pe dvs. să vă consultaţi arhiva şi să vedeţi pe undeva prin martie sau aprilie, la un alt Comitet Executiv Naţional al PSD, ţinut la Sinaia, s-a făcut evaluare după primul trimestru. Pe primul trimestru guvernul avea de implementat 43 de măsuri, iar pe trimestrul al doilea, 54. Din acestea, adunate, in acest moment, 54 au fost indeplinite 100%, 34 sunt in derulare, iar cele neindeplinite, nu sute, cum s-a spus mai devreme, sunt 9. Nouă! Dintre măsurile adoptate, aş dori să enumăr următoarele: creşterea cu 20% a salariului minim pentru cei din sectorul public, creşterea cu 15% a salariilor din educaţie şi sănătate, două domenii-cheie pentru guvernul pe care il conduc, creşterea la 1450 de lei a veniturilor asistenţilor persoanelor cu handicap şi preluarea acestor plăţi in totalitate la bugetul de stat, legea prevenţiei sau legea prevenirii, ca să fim corecţi, susţinerea a 75% din cheltuielile cu chiria şi utilităţile pentru cei ce se angajează la peste 50 km de domicili; și, bineinţeles, creşterea salariului minim pe economie la 1.450. Revin acum la acel ceaslov prezentat de dl Darius Valcov. Rar mi-a fost dat să văd aşa ceva şi o să vă dau următoarele exemple. La nerealizări sunt incluse două măsuri pe care sau la care insuşi preşedintele PSD, dl Liviu Dragnea, a declarat public că se renunţă: TVA zero la locuinţe – este punctul 38 – şi punctul 39, TVA zero la publicitate. Chiar n-am răspuns şi nu ştiu ce să vă spun. La capitolul fiscalitate-buget, din 40 de măsuri neindeplinite, 18 au termen in 2018, 4 in trimestrele doi şi trei şi 5 nu au termen, sunt pe durata mandatului. Toate au fost trecute la nerealizările lui Grindeanu şi ale lui Viorel Ştefan. La Educaţie mi se reproşează mie şi ministrului că nu am făcut programe de dezvoltare şi formare a tuturor copiilor de la naştere şi pană la majorat. La politică externă, ce vă aminteam mai devreme; de asemenea, neimplinire: dezvoltarea relaţiilor economice cu Federaţia Rusă este trecută ca nerealizare. Guvernul PSD nu a dezvoltat şi recunosc aceste relaţii in aceste şase luni. Imi asum. La capitolul 18, punctul 4, promovarea procesului de extindere şi susţinere in acest sens a ţărilor din Balcanii de Vest este tot o nerealizare. Şi asta, sincer, chiar in condiţiile in care, in urmă cu cateva zile, tocmai m-am intors din Croaţia, unde am vorbit despre modul in care putem promova ţările din Balcani, in condiţiile in care Romania va prelua preşedinţia UE. In concluzie, ca să inţeleg foarte bine rolul acestei evaluări făcute de dl Valcov, a trebui a fi realizate nişte cifre, nişte lucruri astfel incat să se dea motivul prin care să se arate că acest guvern nu şi-a făcut treaba şi trebuie să plece acasă. Sincer, e păcat, păcat pentru membrii partidului din care fac parte şi păcat pentru romani. Eu cred că merităm mai mult, mai mult respect. Eu mai cred ceva: că astăzi PNL, USR, preşedintele Klaus Iohannis sunt foarte invidioşi pe serviciul pe care PSD l-a făcut lor şi anume prin modul in care PSD sau CEx – imi cer scuze, nu vreau să se confunde PSD şi sutele de mii de membrii cu CEx-ul -, CEx-ul, ca să revin, a făcut un cadou şi PNL şi USR şi domnului preşedinte Klaus Iohannis prin modul in care astăzi au prezentat acest raport de evaluare şi s-a inventat o opoziţie la guvern in interiorul PSD. Vreau să vă mai spun două-trei lucruri: voi rămane in PSD, sunt membru de partid de 21 de ani şi vă repet ce am spus la inceput: PSD şi forţa acestui partid nu este dată de CEx şi de 60 de oameni pe care ii respect. Să nu credeţi că nu fac acest lucru. Forţa acestui partid este dată de sutele de mii de membri. Am intrat cu convingere in 1996 in PSD şi răman avand aceeaşi convingere. Inchid prin a vă spune că s-a subliniat – ca să nu fi fost inţeles greşit – că voi rămane premier pană cand dl preşedinte Klaus Iohannis va desemna un alt candidat cu nume şi prenume din partea partidului care a caştigat alegerile, iar acela este PSD! Nu vreau să riscăm, chiar dacă in acest moment aşa pare, in acest moment se deschid toate opţiunile. Eu vreau ca partidul din care fac parte să rămană la guvernare şi tocmai de aceea am spus ce vă spuneam mai devreme! Vă mulţumesc. Intrebări. Reporter: Dle premier, aş vrea să vă intreb cum puteţi primi această garanţie că viitorul premier va fi din partea PSD, pentru că, legal, dl preşedinte nu poate convoca partidele la Palatul Cotroceni pentru discuţii şi nu poate, tot legal, să numească un alt premier? Cum veţi primi această garanţie sau cum credeţi că ar putea primi această garanţie pentru a demisiona, aşa cum aţi spus? Sorin Grindeanu: Păi eu am inţeles că mi s-a retras, dacă am inţeles bine, sau guvernului i s-a retras sprijinul politic şi tot danşii trebuie să facă aceste demersuri. Nu mă puneţi pe mine să fiu responsabil de ceea ce au făcut alţii acum 2-3 ore. Eu imi doresc – şi tocmai de aceea vă spun şi de accea subliniez -, imi doresc ca PSD să dea viitorul prim-ministru. Nu Sorin Grindeanu, să ne inţelegem! Să dea viitorul prim-ministru! Nu mă agăţ de acest scaun! Pare şi absurd in acest moment, dar vreau să am această garanţie. Dl preşedinte Liviu Dragnea nu a dat această garanţie in Comitetul Executiv Național, ceea ce nu este in regulă! Reporter: Aş vrea să vă intreb ce plan aveţi pe termen scurt, pentru maine, poimaine? Pentru că aveţi o funcţie, insă un cabinet gol in acest moment fără miniştri. Sorin Grindeanu: O să vă transmit maine, nu am primi nimic oficial, in funcţie de ceea ce voi avea maine şi voi vedea – mă gandesc că vă referiţi la demisii ale unor colegi din cabinet – o să iau deciziile maine! In acest moment nu există nimic oficial. Discutăm pe lucruri oficiale. Reporter: Dacă ne puteţi clarifica, liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus de două in conferinţa de presă, de două ori că sunteţi exclus din PSD, de trei ori că sunteţi neexclus. In momentul de faţă, ce vi s-a adus la cunoştinţă? Mai sunteţi sau nu membru al PSD? Sorin Grindeanu: Eu sunt membru in Timiş. La Organizaţia 139, spre informarea… Organizaţia locală 139 din Timişoara, arondată pe langă secţia de votare. Nu ştiu, nu cred că sunt exclus. Reporter: In ceea ce-l priveşte pe preşedintele Klaus Iohannis? Sorin Grindeanu: Eu nu am cunoştinţă să se fi intamplat acest lucru şi nu văd care sunt motivele statutare. Motivele statutare. Repet, dincolo de – şi acum dezvolt intrebarea dvs. – dincolo de deciziile a 60 de oameni există un statut după care trebuie să ne ghidăm. Ştiţi ce spune acest statut la art. 120, alineatul trei, dacă nu mă inşel? Validarea primului-ministru se face in Congres. Vă rog să verificaţi. Reporter: Că tot vorbeaţi de Congres, aţi convocat, aţi cerut in cadrul CEx-ului convocarea Congresului PSD? Sorin Grindeanu: Am cerut respectarea statutului. Reporter: Deci convocarea Congresului PSD. Sorin Grindeanu: Din acest punct de vedere inseamnă şi asta. Am cerut respectarea statutului. Reporter: Şi in ceea ce-l priveşte pe preşedintele Klaus Iohannis, aţi avut in ultimele două zile vreun fel de discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis şi despre situaţia actuală la nivelul PSD şi la nivelul guvernului? Sorin Grindeanu: Nu. Reporter: Potrivit unor surse din şedinţa CEx, a ieşit o declaraţie a dnei Olguţa Vasilescu că colegii din guvern ştiau că acesta este un guvern de tranziţie. Aş vrea să vă intreb dacă dvs ştiaţi acest lucru? Sorin Grindeanu: Nu. Şi eu am auzit, eram in sală cand dna Olguţa Vasilescu a făcut această declaraţie, cum că toată lumea ştia că acest guvern pe care il conduc e un guvern de tranziţie. Eu n-am ştiut acest lucru, punem guvern din cinci in cinci luni sau din şase in şase luni. Sincer, m-a mirat şi pe mine, dar probabil doamna Lia Olguţa Vasilescu avea informaţiile şi era informată mai bine, şi ştia că după cinci luni o să vină un raport de evaluare făcut de domnul Valcov şi o să ne spună ce ne-a spus. Reporter: Liderul PSD declara astăzi că miniştrii şi-au dat demisia. Confirmaţi acest lucru? Şi incă o intrebare alternativă, dacă v-aţi simţit trădat de miniştri, de unii dintre ei. Sorin Grindeanu: Am răspuns cred că mai devreme la această intrebare. Maine o să vă dau detalii. Eu vreau să lucrăm procedural. Procedural trebuie să-mi parvină aceste demisii. O să vedem maine despre ce e vorba, dar vreau să vă spun ceva şi să-i indemn la responsabilitate pe cei care sunt in continuare miniştri. Aceste demisii intră in vigoare in momentul in care ca procedură sunt trimise de primul ministru către Administraţia Prezidenţială şi Administraţia Prezidenţială ia act de ele. Asta este procedura şi legea la Guvernul Romaniei. Reporter: Dvs. aţi făcut o evaluare a propriului cabinet paralel cu cea făcută de dl Darius Valcov şi ce a reieşit din această evaluare? Dacă aţi fi rămas in funcţie, aţi fi rămas cu toţi miniştrii sau aţi fi schimbat şi caţi din actualul executiv? Sorin Grindeanu: Aş fi făcut cateva schimbări, in mod sigur, dar in niciun caz nu aş fi făcut lucrurile in forma in care s-au desfăşurat in ultimele săptămani, o lună şi ceva. Aş fi avut discuţii, şi ceea ce v-am anunţat in toată această perioadă, aş fi avut discuţii cu cei pe care voiam să ii inlocuiesc şi ii anunţam. Nu făceam lucrurile altcumva. Şi ştiţi de ce? Pentru că toată această presiune pe care au creat-o punand-o pe umerii miniştrilor, a guvernului, in general, a dus pe intreaga structură administrativă la un anumit blocaj administrativ. In momentul in care te gandeşti oi mai fi, n-oi mai fi, incep jocurile, s-ar putea ca inclusiv structura in jos să stea să aştepte schimbarea ta. Lucrurile astea de aceea nu se fac la televizor. Se ia decizia şi o anunţi. Nu stai o lună jumătate şi tot anunţi o evaluare făcută de domnul Valcov. Reporter: Şi aş vrea să vă mai intreb, pentru că pană la consultări şi stabilirea unui nou premier, totuşi guvernul trebuie să funcţioneze in condiţiile in care primiţi maine demisiile cabinetului. Sorin Grindeanu: O să vă anunţ maine. Maine am şi programul oficial. Reporter: Aveţi posibilitatea să ţineţi 15 zile, să luaţi act de ele in 15 zile, potrivit legii de organizare şi funcţionare a guvernului. Sorin Grindeanu: Corect şi tocmai de aceea vă spuneam că trebuie să respectăm legea şi eu şi colegii mei din guvern. Reporter: Domnule premier, pentru că este momentul adevărului, v-aş intreba dacă retragerea sprijinului politic are vreo legătură cu Ministerul Justiţiei şi cu tot ceea ce s-a intamplat atunci cand dvs. aţi fost investit, ordonanţa 13, pragul pus pentru abuzul in serviciu şi alte lucruri care au fost discutate? Liviu Dragnea: Sper că nu. Reporter: De asemenea, aţi mai spus, dle prim-ministru, că inclusiv in această seară vi s-a propus şefia mai multor instituţii. Aş vrea să ne spuneţi la ce vă referiţi. Sorin Grindeanu: Nu… V-am spus… Reporter: Inclusiv SIE? Este adevărată informaţia? Sorin Grindeanu: Nu, nu… Reporter: ASF? Curtea de Conturi? Sorin Grindeanu: Nu mă puneţi… v-am enumerat… Reporter: Sau poziţia de vicepremier. Sorin Grindeanu: Asta pot să vă spun: da. Reporter: V-aş mai intreba, dle premier, dacă aţi da timpul inapoi, dacă ati mai accepta această funcţie? Sorin Grindeanu: Da. Da. Şi vă spun de ce: pentru că am reuşit, nu singur, ci impreună cu colegii mei, cu bune şi cu rele, nu a fost şi nu este un guvern perfect, se puteau face lucruri mai bune, da, in mod sigur, am făcut greşeli, in mod sigur s-au făcut greşeli in toată această perioadă, dar am incercat cu deschidere, cu tot ceea ce am invăţat in administraţia publică locală şi in administraţia publică centrală, am incercat să fac bine şi tot timpul o asemenea poziţie este una onorantă, care poate sau eşti in postura de a ajuta oameni şi de a face lucruri şi de aceea, da, aş fi acceptat. Reporter: Aş mai avea o altă intrebare: dacă după acest moment… Sorin Grindeanu: Dar, dar, dar… Imi cer scuze, dar probabil in cu totul alte condiţii. Reporter: Care ar fi condiţia? Sorin Grindeanu: De exemplu – şi ăsta a fost şi unul dintre motivele pentru care am cerut demisia domnului Liviu Dragnea in CEx: toată echipa guvernamentală a fost nominalizată şi făcută de dl Liviu Dragnea. Nu aş mai accepta aşa ceva. De asta vă spuneam… de aceea vă spuneam. Reporter: Aş mai avea o curiozitate: dacă aţi vorbit cu familia dvs. după ce s-a intamplat la CEx şi dacă v-au transmis ceva, soţia, copiii? Sorin Grindeanu: Ca de obicei şi să ştiţi că pentru mine este foarte important acest aspect, sunt alături de mine şi acesta este un lucru important. Şi fie că eşti prim-ministru, fie că nu eşti. Reporter: Aţi mai aproba Ordonanţa 13, uitandu-vă aşa puţin inapoi? Sorin Grindeanu: 14, sigur. Reporter: /…/ Ce aţi făcut sau ce n-aţi făcut /…/ ca să creeze această ingrijorare /…/? Sorin Grindeanu: Azi s-a venit cu acea justificare de care vă spuneam, acel ceaslov care – și chiar nu vreau să trimit in derizoriu şi imi cer scuze dacă aşa a părut – care reprezintă baza sau justificarea, a reprezentat justificarea pentru decizia de a schimba Guvernul, care se pare că era ştiută de doamna Olguţa Vasilescu şi de alţii de la inceput. Eu nu o ştiam. Probabil că trebuiau să se intample anumite lucruri pe care Guvernul pe care l-am condus nu le-a făcut şi nu, n-aş vrea să intru in detalii, dar pot să vă spun că sunt un om care am experienţă, aşa cum vă spuneam, in administraţia locală şi in administraţia centrală. Eu am fost chemat şi rugat de Liviu Dragnea, la sfarşitul lunii decembrie a anului trecut, să fiu prim-ministru, să accept lucrul acesta. Primul meu răspuns a fost: Nu. Eu sunt preşedinte de Consiliu Judeţean la Timiş. Apropo, am mai văzut pe cineva, imi cer scuze de paranteze, am mai văzut pe cineva, imi cer scuze de paranteză, am mai văzut pe cineva spunand in urmă cu cateva zile că ea a făcut campanie, eu n-am făcut. Păi, să ştiţi că, in 21 de ani, au trecut foarte multe cicluri electorale şi apropo de acest lucru, eu chiar vreau să le mulţumesc colegilor mei din Timiş şi nu doar pentru modul in care m-au susţinut şi mă susţin in continuare. Şi am reuşit, impreună cu ei, să caştigăm, pentru prima data, intr-o zonă care nu are valenţe de stanga, să caştigăm şi alegerile locale, şi alegerile generale. Şi atunci, această experienţă pe care am obţinut-o, şi ca fost viceprimar, preşedinte de Consiliu Judeţean şi ca fost ministru, m-a dus in postura, probabil, de cateva ori de a spune – nu. Reporter: Acum, după şase luni, vă simţiţi in vreun fel sau v-aţi simţit in vreun fel folosit de partid sau de chiar de Liviu Dragnea? Sorin Grindeanu: Nu. Dacă asta am transmis, e greşit. Eu v-am spus că am incercat, in aceste şase luni, să fac ceea ce pot mai bine şi eu şi colegii mei din guvern. Dar se pare că soarta noastră – fuse scrisă din urmă cu cinci luni, din ce am inţeles in seara asta. Reporter: Vă este ruşine de vreun moment, acela cand aţi fost alături de dl Tăriceanu şi dl Dragnea in prima şedinţă de guvern sau de acela cu – ştiuca la pescuit? Sorin Grindeanu: Sunt anumite momente din aceste cinci luni pe care, probabil, nu le-aş mai face. Reporter: Aş vrea să vă intreb dacă aţi simţit in seara aceasta la CEx că a fost un linşaj politic? O execuţie publică? Sorin Grindeanu: Nu. A fost in schimb altceva. N-a fost un linşaj. S-a dorit a se da o explicaţie de ce a ajuns propriul partid să-şi dea jos propriul guvern, un guvern care, de bine, de rău, a făcut aceste lucruri pe care vi le spuneam mai devreme şi s-a dorit să se vină cu această explicaţie. Reporter: Credeţi că a fost ordin pe unitate să fiţi…? Sorin Grindeanu: Chiar nu ştiu. Reporter: Aţi accepta o nominalizare pentru funcţia de premier de la preşedintele Klaus Iohannis, dacă s-ar pune problema? Sorin Grindeanu: /…;/ Reporter: Şi doi: pe surse, s-a spus că, in şedinţa CEx-ului, dvs. aţi spus că Ordonanţa 13 l-a trezit pe Klaus Iohannis. Sorin Grindeanu: Da, și am să mă explic: acel moment a fost unul, şi am spus aceste lucruri pentru că partidul din care fac parte, in acest moment, iarăşi dă tot in mainile domnului Kalus Iohannis de a decide. Eu, ca membru PSD, alături de sute de mii de membri ai acestui partid, nu vreau să se intample lucru acesta. Eu nu vreau să am semne de intrebare dacă va fi sau nu va mai fi premier de la PSD. Se pare că alţii vor să aibe aceste semne de intrebare din moment ce au luat această decizie. Eu nu vreau să risc. Nu pentru mine -am spus- , am demisia scrisă, nu există niciun fel de problemă, o inaintez in momentul in care se anunţă noul premier de la PSD-, ci pentru toţi de care vă spuneam mai devreme. Acest risc există; nu mi s-a oferit in cadrul CEx nici o explicaţie sau o garanţie – nu mie, ci partidului din care fac parte – că această posibilitate este exclusă. Şi atunci, a trebuit să vin cu această condiţie, cred eu, bună, nu pentru Sorin Grindeanu, vă repet, ci pentru partidul care a caştigat alegerile. Reporter: Două intrebări punctuale. Fostul premier Victor Ponta a sărit in apărarea dvs., la fel şi fostul premier Adrian Năstase. Sorin Grindeanu: Nu am ştiut. Reporter: In ultima perioadă, au fost zvonuri că dvs. aţi fi dispus să rupeţi o parte din PSD şi să mergeţi pe o altă cale să construiţi un partid de stanga alături de Victor Ponta. Infirmaţi asemenea zvonuri? Sorin Grindeanu: Eu nu plec din PSD, sunt de 21 de ani membru in PSD şi aici vreau să răman. Reporter: Dar v-aţi consultat cu Victor Ponta inainte de acest Comitet Executiv? I-aţi cerut un sfat? Sorin Grindeanu: Am vorbit şi cu Victor Ponta şi vă spuneam la inceputul discuţiei noastre că le mulţumesc tuturor celor are au fost alături de mine in aceste zile, fie că sunt membri de partid, cum e Victor Ponta, dar nu e singurul, am vorbit cu foarte mulţi membri de partid in această perioadă, fie că nu sunt membri de partid şi le mulţumesc incă o dată. Reporter: Vă referiţi inclusiv la cel care in momnetul de faţă au fost in piaţă in această seară şi v-au strigat susţinerea chiar dacă sunt sub #Rezist (hashtag-ul Rezist) cei care v-au cerut demisia in urmă cu cateva luni. Sorin Grindeanu: Da şi lor le mulţumesc. Reporter: Dle premier, aş dori tare mult să vă intreb: spuneaţi că aţi incercat să explicaţi sau să inţelegeţi de unde a venit această presiune in ultima vreme pe remanieri, pe evaluarea guvernului ş.a.m.d., şi că aţi găsit un posibil răspuns: dorinţa unui om de a avea toată puterea. Şi totuşi, cat de mult credeţi că au contat problemele legate de schimbarea Codurilor Penale, de legile din justiţie in această decizie a CEX-ului de astăzi? Sorin Grindeanu: Speculez. Aş specula dacă aş spune şi aş da un răspuns tranşant. Nu pot să vă spun da sau nu. Reporter: Reproşurile către ministrul Tudor Toader au fost constate. Atacurile la adresa dvs. au fost in paralel cu reproşurile repetate ale liderilor PSD impotriva ministrului justiţiei, ministrul al justiţiei care in momentul de faţă nu ştim dacă este demisionar sau nu că nu este membru PSD. Sorin Grindeanu: De asta v-am spus să aşteptăm pană maine să vedem ce… Reporter: Aţi avut vreo intalnire cu ambasadorul Statelor Unite al Bucureşti? Sorin Grindeanu: Am avut mai multe intalniri. Reporter: S-a vehiculat că aţi avut de curand şi că i-aţi cerut sprijinul cumva. Sorin Grindeanu: Ce inseamnă de curand? Reporter: Zilele acestea, ieri şi azi. Sorin Grindeanu: Nu. Şi nici nu am vorbit la telefon. Reporter: O ultimă intrebare, de ce credeţi că işi doreşte Liviu Dragnea toată puterea, aşa cum aţi menţionat de mai multe ori? Sorin Grindeanu: Vă rog să-l intrebaţi pe dansul. Mi-e greu să răspund, dar asta e singura concluzie pe care pot să o am, şi cred că dansul poate să răspundă. Reporter: Vă este teamă că preşedintele Iohannis ar putea numi un tehnocrat? Sorin Grindeanu: Păi, eu cred că tocmai am răspuns. Eu incerc să fac tot ceea ce pot ca să rămană un premier PSD. Reporter: Aţi zis un domn sau o doamnă. Sorin Grindeanu: Un domn sau o doamnă, că am văzut … Reporter: /…/ numele vreunei doamne? Sorin Grindeanu: Păi, poate să fie şi doamnă, poate să fie şi domn. Şi atunci incerc prin acţiunile pe care le fac să rămană un premier de la PSD; şi asta a fost şi este dorinţa mea. Nu mi s-a oferit niciun fel de garanţie, in şedinţa CEX, ca acest lucru este garantat de colegii mei. Eu nu am văzut aşa ceva. Reporter: A fost vreun ministru care a luat apărarea guvernului in şedinţă CEX-ului? Că inţeleg că doamna ministru Olguţa Vasilescu nu a făcut-o. Sorin Grindeanu: Au vorbit doi miniştri, şi anume doamna Olguţa, care ştia de cinci luni, şi Viorel Ştefan, care era şi dansul la fel de siderat, dacă pot să folosesc acest cuvant, de faptul că o măsură din programul de guvernare, şi anume Codul Economic, era, de fapt, defalcată pe 41, şi a incercat să ofere explicaţii din acest punct de vedere. Şi, da, şi-a apărat punctul de vedere in CEX. Vă mulţumesc mult de tot!

