Declarații de presă susținute de premierul Sorin Grindeanu la finalul vizitei efectuate la Bruxelles

Sorin Grindeanu: Am avut intalniri, aşa cum ştiţi, cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, domnul Timmermans, cu domnul preşedinte Tusk, cu domnul preşedinte Juncker şi cu domnul vicepreşedinte Katainen. Cu cei doi preşedinţi, cu domnul Juncker şi cu domnul Timmermans, am avut discuții politice specifice. Pe partea cealaltă, aşa cum vă spuneam şi aseară, in intalnirea cu domnul Timmermans şi in intalnirea cu vicepreşedintele Katainen, pe de-o parte, s-au atins subiecte legate de justiţie, iar astăzi, cu vicepreşedintele Katainen, am avut o discuţie extrem de importantă, extrem de aplicată pe partea economică, pe atragerea de fonduri europene, pe tot ceea ce trebuie imbunătăţit, astfel incat tot ceea ce ne-am propus ca ţintă, anume atragerea, in acest an, a 5,2 miliarde de euro, să putem face. Aceste lucruri trebuie făcute pe partea economică. Avem, cum vă spuneam, de imbunătăţit, de pus la punct, fiindcă suntem rămaşi in urmă şi dacă ţinta pe care ne-am propus-o este aşa de ambiţioasă, toate lucrurile care ţin de fonduri europene, fie că vorbim de agricultură, fie că vorbim de Planul Juncker şi de tot ceea ce inseamnă investiţii in infrastructură, aceste lucruri trebuie realizate rapid, să putem să atragem fondurile europene. In rest, aştept din partea dumneavoastră, cum vă spuneam, intrebări. Mai fac cateva aprecieri. Să ştiţi că au fost discuţii cat se poate de deschise, discuţii in care am prezentat la zi situaţia din ţară. De asemenea, faptul că in sfarşit avem buget promulgat, care inseamnă, prin ceea ce ne-am propus, o creştere economică de 5,2%, e un lucru bun. Deşi tarziu, aproape de finalul lunii februarie, e un lucru bun că intrăm in normalitate. Vă spuneam de discuţii deschise – am explicat pe fiecare domeniu ceea ce ne dorim să facem şi pe cele de care aminteam, pe justiţie, pe economie. De asemenea, am dorit să reafirm ataşamentul Romaniei şi al Guvernului Romaniei in jurul proiectului comun european, un proiect comun european realizat in jurul valorilor europene. Sunt lucruri pe care le-am transmis cat se poate de direct, de sincer şi vă spun, la fel, că reversul a fost in acelaşi mod. Aşa că ne intoarcem la Bucureşti, la treabă. Vă rog, intrebări. Reporter: Spuneaţi la declaraţia de aseară că veţi trimite, in perioada următoare, o listă prin care cereţi anumite clarificări asupra raportului MCV. Puteţi să ne precizaţi care sunt lucrurile care vi se par dumneavoastră şi Guvernului neclare in acest raport? Sorin Grindeanu: Nu o să intru in detalii. A fost o discuţie aseară, aşa cum spuneaţi, cu domnul prim-vicepreşedinte Timmermans. Sunt chestiuni care ţin de specialişti şi nu mai vreau să intru in ceea ce inseamnă specialişti pe acest domeniu, dar intăresc ceea ce vă spuneam aseară: ne dorim clarificarea anumitor termeni, astfel incat să putem să atingem şi să realizăm toate recomandările date de către Comisia Europeană, şi viteza – cum spunea domnul prim-vicepreşedinte Timmermans – să fie cea potrivită, astfel incat să inlăturăm MCV-ul. Dar pentru asta, in perioada imediat următoare, echipele de specialişti – şi ăsta a fost agreementul dintre noi aseară – vor transmite aceste lucruri către Comisia Europeană, pentru a ne fi cat se poate de clar parcursul pe care trebuie să-l facem, să-l avem. Reporter: Domnule prim-ministru, poate că ați vorbit despre asta in ţară, nu știu, sau oricum ați vorbit, poate acum, aici. Previziunile economice ale Comisiei Europene arată un deficit structural, atenție, nu vorbim despre deficitul public, vorbim despre probleme ale economiei structurale ale Romaniei, de aproape 4%, 2017-2018, ar putea fi o problemă? Mai ales e datorată in parte relaxismului fiscal din 2015. Aș vrea… un mic comentariu despre asta. Ce v-a spus Katainen sau chiar Juncker. In al doilea rand, Juncker se mai bazează vreun pic pentru Romania privind migrația? Știu că e foarte supărat pe votul din 22 octombrie 2015, nu a uitat, mi-a spus personal: – pentru mine nu mai existați. In al treilea rand, sunt 10 ani de cand MCV-ul a fost introdus Romaniei. Cum /…/ nu s-a prins nimeni pană acum că sunt niște neclarificări, care trebuie discutate de specialiști? Spuneți-ne și nouă măcar un exemplu, un termen pe care nu-l ințelege astăzi Guvernul Romaniei, după 10 ani. Sorin Grindeanu: Haideți, pe rand. In primul rand, chestiunile legate de economie. Noi, prin proiectul de buget, de fapt prin bugetul deja promulgat, ieri, de către domnul președinte, ne-am propus un deficit sub 3%. Știu la ce vă referiți. E un buget ambițios și am mai spus acest lucru. Poate dacă privim doar dintr-un anumit unghi sau dintr-un anumit aspect, ambiția, dacă ne uităm anul trecut, e dată și de fonduri europene. E ambițios să atragi mai mult decat zero, cat s-a atras anul trecut. E un lucru pe care ni-l dorim să-l facem in perioada imediat următoare. Vă spuneam că pe fonduri europene vrem să atragem anul acesta 5,2 miliarde. Legat de al doilea aspect – a fost o discuție aplicată intre președintele Juncker și noi. Noi am spus situația la zi, doamna ambasador a prezentat acest lucru. O să regăsiți subiectul inclusiv in comunicatul comun al meu și al domnului președinte Juncker pe problema migrației, ba chiar eu cred că se vor lua anumite măsuri in perioada imediat următoare, pentru a fi transmise lucrurile in mod cat se poate de corect și de transparent. Din celălalt punct de vedere, a treia intrebare sau al treilea subiect din intrebarea dumneavoastră, dacă privim lucrurile de acum 10 ani, recomandările de acum 10 ani și recomandările, să spunem, din ultimul raport, nu sunt chiar aceleași, au evoluat in timp. Și Romania a evoluat și a făcut pași extrem de importanți din acest punct de vedere. Să știți că tot ceea ce inseamnă angajamentul – și vă spun cat se poate de direct și de transparent – angajamentul pe care l-am transmis, mi-l mențin, lucrurile astea le-am spus și in Parlament, la moțiunea de cenzură, astfel incat tot ceea ce inseamnă reglementări pe MCV, tot ceea ce inseamnă legi legate de sistemul juridic din Romania, de schimbarea Codului Penal sau a Codului de Procedură Penală, sigur, date de decizii ale Curții Constituționale, lucrurile astea se vor intampla in Parlament. Dorința Guvernului pe care-l conduc este să clarifice acele aspecte, o să vi le transmitem transparent, de la specialiștii noștri, in momentul in care transmitem către Comisia Europeană. Ne dorim aceste lucruri de ce? Pentru că vrem să inlăturăm acele obstacole care au mai rămas pentru a elimina MCV-ul. Şi pot să vă mai spun ceva: dorința, dacă imi este permis să spun, dorința domnului președinte Juncker spusă direct, ca atunci cand la finalul mandatului, inainte de finalul mandatului dansului, Romania să aibă inlăturat MCV-ul. Este ceea ce ne-a transmis astăzi in mod direct. Vă rog! Reporter: Voiam să vă intreb dacă vi s-a cerut, din partea preşedinţilor cu care v-aţi văzut, vreo garanţie referitoare la sistemul judiciar, la modificările care urmează să se facă? Sorin Grindeanu: Adică dacă am vreun – to do list. Nu. Mulţumesc. Reporter: /…/ Aţi avut proteste – 20 de oameni care au fost in faţa Comisiei şi au protestat. Este adevărat că protestele din ţară s-au redus ca intensitate, insă ele nu au dispărut. In săptămanile de după aprobarea şi, ulterior, abrogarea Ordonanţei 13, aţi discutat cu vreunul dintre miniştrii cabinetului, cu vreunul dintre personajele din stradă? Care ar fi mesajul pe care il transmiteţi dumneavoastră acum, după vizita la Comisia Europenă şi la Consiliul European pentru cei care sunt in continuare in stradă şi vă cer, pană la urmă, demisia? Sorin Grindeanu: Eu am urmărit in această perioadă toate protestele şi vă spun lucrul ăsta cat se poate de sincer: şi cand au fost zeci de mii de oameni in faţa clădirii Guvernului şi acum, cand nivelul protestelor s-a mai redus, respect opinia protestatarilor, apreciez faptul că au fost proteste desfăşurate in ordine, ba chiar apreciez foarte mult creativitatea de care mulţi dintre concetăţenii noştri au dat dovadă in această perioadă. Să ştiţi că mesajele pe care le-au transmis le-am inţeles. Tocmai de aceea vreau să vă spun ceva: faptul că noi şi Guvernul pe care il conduc am luat decizia de a abroga cu Ordonanţa 14 la cateva zile, e dat de următorul lucru: chiar dacă la un anumit moment, iei o decizie care poate fi discutabilă, in momentul in care in societate apar manifestări, proteste, chestiuni pe care noi le-am avut in ţară, inseamnă că decizia ta nu a fost cea corectă, iar acea decizie trebuie să o retragi şi lucrul ăsta l-am făcut. Tot ceea ce ţine de discuţii pe acest domeniu in continuare se vor desfăşura in Parlament, aşa cum vă aminteam şi cum vă spuneam mai devreme, implicand şi alţi actori decat partea politică. Este ceea ce imi doresc. Reporter: Ştiaţi că decizia nu este corectă. Staţi un pic. Lumea a inceput să v-o spună la jumătatea lui ianuarie. De ce v-aţi reunit noaptea ? De ce la miezul nopţii? Sorin Grindeanu: Am inţeles că e ultima intrebare, dar vă mai răspund şi la asta – asta e ultima. Vreau să clarific… Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Vreau să clarific acest lucru. Şedinţa a inceput la 20:30. Nu uitaţi că seara au fost la declaraţiile a doi miniştri – asta ca să inlăturăm şi altă chestiune spusă in acele zile; la 21:30, dcă nu mă inşel, au inceput conferinţa de presă, deci era gata şedinţa de guvern. La 20:00 a venit avizul CSAT pe buget. E o chestiune pe care merită să o spun, discutand in acea seară despre proiectul legii bugetului. Lucrurile legate de anumite decizii politice, pe care le-am luat, fie la aprobare, fie la abrogare, cred că le-am detaliat, o să le mai detaliez. Ceea ce voiam să vă transmit astăzi este ceea ce am făcut la Bruxelles in aceste două zile, ceea ce am transmis ca şi prim-ministru al Romaniei şi ceea ce imi doresc şi ne angajăm să facem in perioada următoare ca şi guvern. Vă mulţumesc!

Comments

comments