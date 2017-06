Declarații de presă susținute de premierul Sorin Grindeanu, după atentatul din Manchester, Marea Britanie ​[Check against delivery] Sorin Grindeanu: Toate gandurile noastre se indreaptă către familiile victimelor, fie că vorbim de morți, fie că vorbim de răniți, și către intregul popor britanic. Am discutat in urmă cu cateva zeci de minute cu ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, pană in acest moment nu existau informații că sunt și romani victime printre cei de la Manchester, ținem legătura in continuare cu ambasada noastră. Cu toate acestea, dați-mi voie să-mi exprim consternarea și, totodată, revolta, față de un asemenea act indreptat impotriva unor tineri nevinovați, care au mers, așa cum știm cu toții, la un concert. O să vedem in orele viitoare dacă există și romani printre victime.

