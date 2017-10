Declaraţii de presă comune susținute de premierul Mihai Tudose și de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg

Galerie foto Mihai Tudose: Bună ziua! Inainte de a da cuvantul domnului secretar general, aş vrea să-i mulţumesc şi pe această cale pentru vizita in Romania, pentru alegerea Bucureştiului ca loc de desfăşurare a Adunării Parlamentare NATO. O considerăm ca pe o declaraţie a Alianţei despre ceea ce inseamnă Romania pentru NATO, dar şi ceea ce inseamnă, de asemenea, NATO pentru noi. Am avut o discuţie foarte bună in ceea ce priveşte prezența Romaniei in structurile NATO, in ceea ce priveşte prezența Romaniei in teatrele de operațiuni, dezvoltarea capabilităților romanești in industria de apărare, colaborarea intre Romania şi NATO pe multiple planuri, inclusiv rolul nostru in asigurarea unității in securitatea europeană, cu sprijinul şi sub umbrela NATO. Domnule secretar general, aveți cuvantul! Jens Stoltenberg: Mulţumesc foarte mult, domnule prim-ministru Mihai Tudose! Este o incantare să vă intalnesc pe dvs. pentru prima oară şi, din moment ce este prima noastră intrunire, aş dori să vă felicit pentru numirea dvs. in poziția de prim-ministru şi abia aștept să lucrez cu dvs. şi să cooperăm in alianța NATO. Aş dori să-mi exprim recunoștința faţă de Romania pentru contribuțiile sale notabile in NATO, in atația ani. Țara dvs. are o contribuție extraordinară aici, in Europa. Aţi /ajutat/ să proiectăm stabilitate in zonă şi in sud, şi in est, sprijinind Ucraina, sprijinind Georgia, dar şi să luptăm cu terorismul in sudul Alianței, prin prezența dvs. in Afganistan şi in Irak. De asemenea, ați participat la stabilitatea Balcanilor de Vest, prin contribuția dvs. la forțele NATO in Kosovo. Romania este importantă pentru NATO, pentru că sunteți o țară-gazdă pentru Brigada multinațională. Am mărit prezența noastră in Romania printr-o brigadă multinațională, dar şi prin trupe şi parteneri care vin pe cale aeriană din Italia şi Canada, oferind training pentru piloții din Romania şi Bulgaria, in zona Mării Negre. De asemenea, am reuşit să creștem această prezență maritimă in Marea Neagră, prin mai multe apeluri la /…/ şi mai multe exerciții navale. Acesta este un exemplu despre cum se adaptează NATO la un mediu din ce in ce mai provocator pentru Alianță. Romania este importantă, de asemenea, pentru că găzduiți situl nostru antirachetă, un element extrem de important pentru apărarea NATO. Acum implementăm şi, ulterior, vrem să intărim aceste capacități ale NATO, prin construirea de situri similare in Polonia, intrucat sistemul de apărare este de o utilitate maximă pentru Alianța Nord-Atlantică. Suntem, totodată, recunoscători pentru ceea ce face Romania atunci cand discutăm despre apărare cibernetică, expertiza şi cunoștințele dvs. sunt cruciale pentru Alianţă. Dar şi pentru că Romania este varful de lance in ceea ce priveşte apărarea cibernetică in Ucraina şi-i ajută pe ei să-şi intărească propria apărare. Nu in ultimul rand, Romania este un element-cheie cand vorbim despre cheltuielile in apărare. Anunțul dvs. de a cheltui 2% din PIB pe apărare in 2017, in acest an, este un element care ne bucură şi este mai mult decat binevenit, nu numai pentru că va intări apărarea Romaniei, ci pentru că va intări apărarea NATO. Iar Romania conduce prin exemplu, pentru că acum pot să fac referire la Romania, care este o țară oarecum nouă in Alianță, că işi atinge această țintă de a cheltui 2% pe apărare. Deci, conduceți prin exemplu şi vă mulțumim foarte mult pentru asta! Aşadar, domnule prim-ministru, incă o dată vă mulţumesc că m-aţi primit şi vă mulțumesc pentru contribuția extrem de puternică la Alianță. Mihai Tudose: Domnule secretar general, aş profita de această discuţie pe teme de securitate anunțandu-vă, in premieră, că maine vom semna un contract important cu o firmă americană care va produce armament in Romania, in colaborare cu o firmă romanească. Tot ca un angajament pe termen lung al prezenței Romaniei in NATO și pentru ceea ce inseamnă, şi sperăm că va insemna in continuare țara noastră in această zonă a Europei, pe flancul estic şi in Balcanii de Vest: un pilon de stabilitate şi un partener strategic recunoscut – şi vă mulţumim pentru asta – al Alianţei Nord-Atlantice. Incă o dată, vă mulţumesc pentru tot ce aţi spus mai devreme şi vă mulţumesc pentru sprijinul pe care ni-l daţi, inclusiv prin prezența a tot mai mulţi romani in structurile de conducere ale Alianței.

