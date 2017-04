Declarații comune susținute de premierul Sorin Grindeanu și de prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans

Comments

[Check against delivery] Galerie foto Frans Timmermans: (…)Suntem foarte bucuroşi să-i avem pe premierul roman și pe ministrul Afacerilor Externe roman aici, in această seară, pentru a discuta planurile noastre de viitor. In ceea ce privește Comisia, cred că am tras niște concluzii pozitive și foarte constructive. In primul rand, vom continua impreună lupta impotriva corupției din Romania, cu toată determinarea. Pentru aceasta, vom continua să implementăm recomandările și benchmarkurile din raportul MCV, suntem impreună foarte angajați să facem acest lucru, vom conlucra să-l realizăm. In al doilea rand, suntem conștienți că guvernul roman trebuie să schimbe legislația pentru a o pune in acord cu reglementările europene și in acest domeniu, am oferit – dacă este necesar, expertiza noastră pentru a fi siguri că acest lucru se intamplă așa cum a intenționat Guvernul Romaniei și in acord cu legislația Uniunii Europene. Același lucru este valabil și pentru domeniul in care legislația trebuie să fie pusă in acord cu hotărarile Curții Constituționale. De asemenea, am analizat problema foarte gravă a supraaglomerării din penitenciarele romanești și a situației lor precare și i-am oferit guvernului roman posibilitatea de a conlucra, in regim de urgență, pe proiecte destinate a imbunătăți condițiile de viață din penitenciare, a renova clădirile și a le aduce la nivelul pe care il așteptăm de la fiecare stat UE. Dorim să sprijinim guvernul roman in această chestiune, de asemenea, avem posibilitatea de a folosi fonduri din Fondul European pentru Investiții in acest scop. Doresc să-i urez bun venit domnului premier Grindeanu la Bruxelles, la Comisia Europeană, și imi exprim speranța intr-o cooperare mutuală de succes. Sorin Grindeanu: Mulţumesc, domnule Timmermans. Voi vorbi in limba romană. Mulţumesc domnului prim-vicepreşedinte pentru intalnirea de astăzi, o intalnire extrem de constructivă, extrem de aplicată pe ceea ce inseamnă stadiul implementării măsurilor din MCV, cerinţelor pe care noi le-am făcut astăzi, şi anume legate de a fi mai clare anumite specificaţii din MCV şi am primit, o să transmitem ceea ce dorim a fi clarificat, astfel incat să putem să indeplinim toate cerinţele din MCV. De asemenea, mulţumim pentru sprijinul şi deschiderea arătate, inţeleg că au fost exprimate şi in anii trecuţi, pentru fondul pentru renovarea inchisorilor, dar guvernele trecute nu au reuşit să facă acest lucru. Noi suntem determinaţi să apelăm şi mulţumim incă o dată pentru ajutor. De asemenea, am reiterat poziţia noastră fermă de a continua lupta impotriva corupţiei. De asemenea, am spus ceea ce ne dorim in viitor, dacă vorbim despre ceea ce s-a discutat foarte mult in Romania şi anume reglementările din domeniul justiţiei, ca aceste lucruri să se intample in parlament, printr-o dezbatere cat mai largă, care să implice instituţii din Romania, ONG-uri, parlamentari, bineinţeles, astfel incat deciziile Curţii Constituţionale, care se referă la articole din Codul penal şi Codul de procedură penală, să poată fi aprobate in Parlament. Mulţumesc incă o dată pentru suport şi pentru tot ceea ce am discutat şi am hotărat astăzi, domnule prim-vicepreşedinte. Moderator: Avem timp pentru cateva intrebări. Reporter: Pentru domnul Timmermans. Domnule Timmermans, consideraţi că recenta abrogare din partea Guvernului Romaniei a controversatei ordonanţe de urgenţă prin care se modifică Codul penal şi Codul de procedură penală constituie o garanţie in faţa Comisiei Europene, astfel incat executivul european să-şi păstreze angajamentul luat in faţa altui premier roman, de această dată Dacian Cioloş, iar MCV să fie eliminat pană la sfarşitul acestui an? Frans Timmermans: Salut abrogarea Ordonanței 13. Este un pas foarte bun. Sfatul pe care noi l-am dat guvernului roman in ceea ce privește punerea in acord cu hotărarile Curții Constituționale și transpunerea legislației EU și a celei internaționale este ca acest lucru să se facă cu maximă deschidere astfel incat toți cei interesați să poată fi implicați, să poată urmări ceea ce se intamplă, cum se acționează astfel incat să evităm orice neințelegere, orice supoziție că acest proces ar urmări slăbirea luptei impotriva corupției. Așadar, dacă acest proces se desfășoară in deplină transparență, cu deplină implicare a organizațiilor non-guvernamentale și a altor părți interesate, Comisia Europeană poate fi destul de increzătoare că pașii urmați vor conduce la rezultatele pe care le așteptăm și că lupta impotriva corupției va fi menținută la aceeași intensitate ca inainte. In ceea ce privește intrebarea dvs referitoare la MCV, dacă privim la ultimele rapoarte și la ceea ce s-a realizat in ultimii zece ani, realizăm că suntem in ultima parte a unui maraton, cand trecem la linia de sosire depinde de viteza cu care se aleargă. Acea viteză este consecința determinării Guvernului și a Parlamentului roman, Comisia poate ajuta, dar nu poate dicta viteza de alergare. Ea depinde de autoritățile romane, dar viteza va determina momentul cand vom trece linia de sosire. Este insă foarte important că am putut constata acum angajamentul Guvernului roman de a continua pană la linia de sosire si vom face la randul nostru tot ceea ce putem pentru a ajuta și incuraja guvernul să treacă linia de sosire cat mai repede posibil. Reporter: Intrebarea mea pentru dumneavoastră, domnule prim-vicepreşedinte: Ce veţi face in privinţa Poloniei şi cred că există unele similitudini intre situaţia Poloniei şi a Romaniei. Domnule prim-ministru, 2019 preşedinţia romană a UE cu sau fără MCV? Frans Timmermans: Astăzi, vorbim despre Romania, altă dată, vom vorbi despre Polonia, dar haideți să nu amestecăm lucrurile, sunt chestiuni complet diferite. In ceea ce priveşte Polonia, incă aşteptăm răspuns la recomandările noastre din partea guvernului polonez și vom pleca de acolo in discuția noastră. Sorin Grindeanu: Am să răspund la intrebarea de mai devreme. Domnul prim-vicepreşedinte spunea de viteza pe care noi o s-o avem şi Parlamentul, nu doar Guvernul, ci şi Parlamentul. Eu pot să vă asigur de ceea ce vă spuneam şi mai devreme, şi anume de dorinţa noastră de a avea viteza corectă, astfel incat următorul raport să fie unul foarte bun şi ca să vă răspund concret la intrebare, imi doresc 2019 fără MCV, normal. Reporter: O intrebare pentru ambii speakeri. In primul rand, pentru domnul Timmermans. In urmă cu vreo cinci ani, Comisia Europeană a transmis Romaniei vreo 11 puncte de rezolvat in lupta anticorupție. Dacă are noi recomandări pe acest subiect făcute Romanei, in afara aprecierii faptului că Ordonanța 13 a fost abrogată şi dacă un viitor ministru al Justiției ar putea fi o garanție – ce s-a discutat pe acest subiect, pentru transparenţa, pentru modificarea legislaţiei penale, in principal? Frans Timmermans: In primul rand, in ceea ce privește Comisia, ceea ce așteptăm in lupta impotriva corupției și funcționarea justiției este precizat explicit in raportul MCV, ca și ceea ce trebuie făcut in această privință. Sunt pe deplin de acord cu punctul de vedere al premierului, cand spune că: nu totul este clar pentru noi, vă rugăm să ne ajutați să clarificăm ceea ce ințelegeți prin măsuri concrete pe care doriți să le luăm. Mi-am luat un angajament personal, anume de a mă asigura că vom clarifica acest lucru și guvernul va ști exact care sunt sfaturile și așteptările noastre. Cred cu tărie că dacă urmați acea foaie de parcurs, veți ajunge unde trebuie. Vrem să fim in situația in care lupta impotriva corupției să cunoască un asemenea succes, incat să fie ireversibilă. Acest lucru nu are nicio legătură cu politica de partid sau cu alte discuții politice, ci este manifestarea clară a voinței poporului roman, Guvernului și Parlamentului Romaniei de a crea situația aceasta ireversibilă, iar cetățenii romani primesc asigurarea că țara lor nu mai este in ghearele corupției sistemice. Acesta este și scopul procesului MCV. Sorin Grindeanu: O să transmitem, in perioada imediat următoare, clarificările pe care dorim să le avem din recomandările de pe MCV, astfel incat să ştim exact ceea ce avem de făcut şi să facem, cum se spunea mai devreme, paşii necesari, astfel incat să indeplinim cat se poate de transparent, de deschis, cu viteza potrivită, ca să revin la o formulare anterioară, ceea ce avem de făcut. Şi vom transmite către Comisia Europeană in viitorul apropiat aceste clarificări pe care ni le dorim. Moderator: Mai avem timp doar pentru o intrebare. Intai doamnele. Reporter: Cine va fi noul ministru al justiţiei şi ce garanţii va oferi partenerilor că nu vor mai avea loc derapaje precum Ordonanţa 13? Mulţumesc! Sorin Grindeanu: Mulţumesc. Am avut discuţii, in aceste zile, cu mai multe persoane. In perioada următoare, o să mă decid. Vreau să vă spun că iau extrem de in serios să propun o persoană neimplicată politic. Am avut discuţii cu cateva persoane care au, in acest moment, un background profesional dincolo de orice contestare, care au arătat şi au făcut in acest domeniu foarte multe lucruri. Continuă zilele următoare, chiar şi in week-end, intalnirile pe care o să le am cu asemenea persoane, pe care le consider eligibile. Ca să concluzionez, probabil la inceputul săptămanii viitoare, cel tarziu la mijlocul săptămanii viitoare, o să fac o propunere şi ar putea fi una, aşa cum vă spuneam mai devreme, care nu face parte din coaliţia de guvernare, adică este o persoană apolitică.

