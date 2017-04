Declaraţia premierului Sorin Grindeanu pe tema deciziei CEDO privind situaţia penitenciarelor din România

Sorin Grindeanu: Daţi-mi voie să salut această decizie, care nu ne duce, in acest moment, şi subliniez, in acest moment, in situaţia de a plăti sume mari de bani, dar ne obligă să venim, in perioada imediat următoare, in cele şase luni date ca termen, cu un plan de măsuri concret, agreat şi de Consiliul de Miniştri, dar şi de Guvernul Romaniei, astfel incat problema – şi nu vreau să trec foarte uşor peste acest lucru – problema semnalată de CEDO să inceapă să fie rezolvată; această decizie ca vine urmare a problemelor pe care le avem, problemelor existente in penitenciarele din Romania. Deci, urmare a acelor probleme, avem această decizie, care ne dă un termen de şase luni in care să venim cu măsuri. Eu am avut o discuţie in urmă cu cateva zeci de minute cu domnul ministru Tudorel Toader; sunt convins că va veni, in ritmul potrivit, cu acest plan de măsuri, astfel incat, in şase luni date ca termen, să reuşim să aprobăm acest plan, să facem paşi concreţi şi, pană la urmă – sigur, nu aş vrea să duc la extrem – să facem lucruri in şase luni care, poatem trebuiau făcute in ultimii 26 de ani. Reporter: In opinia dvs. acest termen de şase luni este unul care ne avantajează, adică avem timp in şase luni să facem tot ce ne cere CEDO? Sorin Grindeanu: Avem timp in cele şase luni să facem acest plan, extrem de bine aşezat. Măsurile respective trebuie să fie parte a acestui plan, urmand perioada de implementare. Dar vreau să fie foarte bine aşezate şi tocmai acesta a fost rostul discuţiei mele cu domnul ministru Toader. Este timp suficient să facem acest plan de măsuri, să luăm măsuri concrete, nu doar să facem planul, astfel incat să arătăm că suntem determinaţi in a respecta – şi subliniez, in a respecta – decizia CEDO şi a imbunătăţi condiţiile din penitenciare, care, iată, nu sunt invenţii, nu sunt lucruri spuse doar de către unii şi alţii și azi s-a dovedit că sunt lucruri extrem de grave, care au dus la asemenea decizii.

