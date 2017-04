Declarația Comună a Prim-miniștrilor României și Georgiei cu ocazia aniversării a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Romania și Georgia, domnul Sorin Grindeanu, Prim-ministrul Romaniei, și domnul Giorgi Kvirikashvili, Prim-ministrul Georgiei, au adoptat următoarea Declarație Comună: – Anul acesta Romania și Georgia celebrează 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. In cursul acestor ani, am fost martorii unei dezvoltări constante a relațiilor noastre. Prietenia stransă și dialogul politic substanțial au condus la o colaborare fructuoasă in plan bilateral și multilateral intre țările noastre, incluzand o cooperare activă la nivelul forurilor legislative și al altor instituții. Incepand cu anul 1992, relațiile bilaterale au cunoscut o dezvoltare susținută, prin vizite și contacte la nivel inalt, consultări la nivel de lucru și derularea unor proiecte de interes comun, precum și prin schimburi economice, sociale și culturale. Avand in vedere legăturile stranse existente, subliniem hotărarea noastră de a extinde in continuare relațiile noastre la un nivel calitativ superior, cu obiectivul creșterii frecvenței contactelor la nivelul celor două societăți și consolidării eforturilor comune in direcția promovării păcii, securității și stabilității in regiune, in beneficiul țărilor și popoarelor noastre. Intențiile noastre se fundamentează pe respectul reciproc pentru principiile fundamentale ale dreptului internațional, suveranitatea și integritatea teritorială, inviolabilitatea frontierelor, precum și pentru democrație, valorile comune și viziunea asupra unei Europe libere, unite și pașnice. Parteneriatul sincer pe care il impărtășim ne incurajează să ne dezvoltăm in continuare relațiile, spre un nivel strategic. Țările noastre sunt parteneri apropiați din punct de vedere istoric și politic. In același timp, Romania și Georgia reprezintă o punte naturală intre Europa și Asia, prin intermediul Mării Negre. Astfel, suntem hotărați și ne considerăm obligați să explorăm intregul potențial de cooperare existent in domeniile transporturilor, energiei și securității, precum și in ceea ce privește schimburile culturale. Avand in vedere importanța Mării Negre pentru creșterea conectivității, ne vom concentra cu prioritate eforturile asupra dezvoltării și multiplicării rutelor energetice și de transport de-a lungul coridorului Marea Neagră – Marea Caspică, precum și in relație cu vecinătatea extinsă. Romania recunoaște aspirațiile europene și euro-atlantice ale Georgiei, precum și faptul că Acordul de Asociere nu reprezintă scopul final al cooperării sale cu Uniunea Europeană. In acest scop, Romania va continua să ofere Georgiei sprijin politic și practic. Romania apreciază contribuția semnificativă a Georgiei la securitatea euro-atlantică și participarea sa la misiunile și operațiile NATO, in special in Afganistan. In același timp, Romania este decisă să acționeze in direcția consolidării rolului Parteneriatului Estic și să utilizeze cat mai bine politicile, programele și proiectele dezvoltate cu sprijinul UE, in beneficiul partenerilor săi estici, inclusiv al Georgiei. Georgia apreciază sprijinul ferm și constant al Romaniei pentru aspirațiile europene și euro-atlantice ale Georgiei. Din acest punct de vedere, sunt relevante contribuțiile consistente ale Romaniei, inclusiv sprijinul acordat pentru recenta intrare in vigoare a amendamentului la Regulamentul 539/2001 din 28 martie 2017, prin care s-a oferit cetățenilor georgieni posibilitatea de a călători fără vize in spațiul UE. In calitate de partener de incredere al instituțiilor europene și euro-atlantice, Georgia dorește aprofundarea cooperării sale active, cu scopul de a deveni membru cu drepturi depline al acestora. Alături de partenerii noștri, Romania și Georgia sunt decise să dezvolte cooperarea pentru intărirea securității și stabilității euro-atlantice, cu precădere in zona Mării Negre. Succesul celor 25 de ani de cooperare intre Romania și Georgia ne-a inspirat să ne consolidăm eforturile și să contribuim impreună la procesul de asigurare a păcii și stabilității, pentru un viitor mai bun pentru generațiile următoare. Adoptată in București, la 26 aprilie 2017. Giorgi Kvirikashvili Sorin Grindeanu Prim-ministrul Georgiei Prim-ministrul Romaniei

