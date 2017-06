Decizii ale premierului Sorin Grindeanu

Prim-ministrul Sorin Grindeanu a decis, astăzi, demiterea domnului Mihai Busuioc din funcția de Secretar General al Guvernului și numirea domnului Victor Ponta in aceasta funcție. Deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial, după ce au fost contrasemnate de domnul secretar de stat Alexandru Mihai Ghigiu, in urma refuzului repetat și nemotivat al domnului Mihai Busuioc și al doamnei Andreea Lambru de a semna deciziile prim-ministrului Romaniei. De asemenea, premierul Sorin Grindeanu a trimis către Administrația Prezidențială propunerile de vacantare a posturilor de ministru al Afacerilor Interne și de viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Au fost trimise și propunerile de numire, ca interimari, a domnului Augustin Jianu in functia de viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, și a domnului Sorin Grindeanu in funcția de ministru al Afacerilor Interne.

