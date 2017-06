Decathlon Foundation Day 2017, la Constanta: sport, distractie, cadouri pentru 160 de copii din centre de plasament

Parte a unei initiative puse in practica la nivel global, Decathlon Foundation Day reprezinta un eveniment de responsabilitate sociala corporativa desfasurat pe 7 iunie la Constanta, in beneficiul a peste 160 de copii din centre de plasament. Acestia au fost implicati intr-o serie de activitati sportive, programul desfasurandu-se inclusiv cu participarea angajatilor Decathlon, dar si a voluntarilor Asociatiei United Hands Romania.

Timp de cateva ore, copiii au practicat diverse sporturi, utilizand produse marca proprie Decathlon. Totul s-a intamplat chiar in parcarea magazinului Decathlon Constanta, intr-un spatiu special delimitat si amenajat. In functie de varsta si de preferinte, copiii au experimentat sporturi mai mult sau mai putin cunoscute lor pana acum, de la fotbal, handbal si volei, pana la darts si tir cu arcul. Au fost organizate diverse jocuri, pentru ca totul sa fie cat mai distractiv. Evenimentul si-a propus sa aduca bucurie, dar in acelasi timp sa promoveze valorile sportului in randul copiilor.

“Am adus Decathlon Foundation Day la Constanta pentru a promova si mai mult valorile sportului in randul comunitatii locale. Prin activitatea noastra de zi cu zi, aducem mai aproape sportul de oameni, caci obiectivul foarte clar al Decathlon a fost mereu sa faca accesibila tuturor placerea practicarii sportului. Adesea organizam evenimente in magazin, pentru “a face echipa” cat mai buna cu clientii nostri si copiii lor. De aceasta data, ne-am indreptat atentia spre copiii din centre de plasament din judet, carora am dorit sa le oferim o experienta placuta in care sportul si distractia sa se impleteasca perfect. Dincolo de eveniment in sine, toti copiii au primit cadouri – mingi si diverse alte produse marci proprii Decathlon precum Kipsta sau Artengo – astfel incat interactiunea lor cu sportul sa poata continua in conditii cat mai bune”, a explicat Laura Catruna, Director Magazin, Decathlon Constanta.

Decathlon Foundation Day reprezinta prilejul perfect pentru brandul Decathlon de a se apropia si mai mult de comunitate, sprijinind un segment vulnerabil, ce are nevoie de atentie speciala: copiii din centre de plasament. Sportul are capacitatea de a oferi copiilor incredere de sine, de a combate senzatia de izolare, de a creste capacitatea de concentrare si spiritul de colaborare in echipa. Sportul inseamna disciplina, dar si bucurie, distractie, metoda prin care se sudeaza relatii de prietenie si apar o multime de zambete.

“Pasiunea pentru sport trebuie sustinuta in cazul tuturor copiilor, caci este o componenta importanta a unui stil de viata sanatos, atat fizic, cat si psihic. Dincolo de miscare, sportul este o activitate sociala, inseamna spirit de echipa, colaborare, organizare, valori pe care ne bucuram ca am avut ocazia sa le promovam in randul copiilor, alaturi de Decathlon Constanta”, a declarat Irina Istrate, Executive Manager, Asociatia United Hands Romania.

Evenimentul a inclus si momente de dans de tip zumba fitness, prin participarea Trupei Fresh, compusa exclusiv din copii de la Centrul de Plasament Delfinul din Agigea. Partener al Decathlon Foundation Day 2017 la Constanta a fost Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, care a facut posibila participarea celor 160 de copii la activitatile sportive initiate de Decathlon.

“Misiunea noastra de a proteja copiii institutionalizati include si partea de educatie. La fel ca intr-o familie obisnuita, avem grija ca acest lucru sa se intample, dincolo de scoala, acasa (adica in centrele de plasament), dar si in exterior, prin prisma unor astfel de activitati. Sportul inseamna pentru copii in primul rand bucurie, insa “la pachet” include valori importante pentru educatia lor, valori ce tin de sanatate, fair-play, spirit de echipa”, a spus Mihaela Ristea, Director Executiv al Directiei de Protectie a Copilului din cadrul DGASPC Constanta.

Decathlon, retailer de echipamente sportive prezent la nivel international, are o istorie de peste 40 de ani. In Romania, povestea Decathlon a inceput in anul 2009, odata cu deschiderea primului magazin, in Bucuresti. Magazinul Decathlon Constanta a fost inaugurat in anul 2012, iar in prezent reteaua din Romania include 19 unitati, la care se adauga magazinul online www.decathlon.ro.

Zeci de mii de colaboratori pasionati de sport, sute de ingineri de produs si designeri, mii de prototipuri si mii de produse testate in fiecare an – toate acestea fac posibila inovatia si dezvoltarea pasiunii pentru sport in randul publicului. Decathlon insista pe conceptul de produse si echipamente sportive disponibile la pret mic tot timpul anului, ba chiar si pe politica de preturi in scadere, care presupune identificarea de solutii tehnice si logistice prin care cat mai multe produse sa devina din ce in ce mai ieftine, fara compromisuri cu privire la calitate.

Avand misiunea asumata de a imbunatati calitatea vietii pentru cei aflati in suferinta sau care se afla in diverse situatii de risc, Asociatia United Hands Romania sprijina toate persoanele ce au nevoie de ajutor, indiferent de rasa, religie, nationalitate sau pozitie sociala. United Hands colaboreaza cu persoane si organizatii din toate mediile culturale si etnice, fiind una dintre organizatiile non-guvernamentale ce au reusit sa aiba continuitate in proiecte realizate in Constanta si in zona Dobrogea in ultimii 17 ani.

